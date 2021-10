Dos hombres acusados de homicidio frustrado en contra de la pareja de la exconviviente de uno de ellos, quedaron con arresto domiciliario total y otras dos cautelares en Llay-Llay, región de Valparaíso. La víctima perdió la visión total de uno de sus ojos, luego de recibir golpes con un fierro durante una brutal golpiza. En la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva contra los acusados, sin embargo, el Tribunal determinó otras cautelares, debido a que los hombres no cuentan con antecedentes policiales y la víctima no murió. La decisión fue apelada por el Ministerio Público, quedando así en manos de la Corte de Apelaciones resolver la situación judicial de los imputados.

El Tribunal de Garantía de San Felipe decretó arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas, para dos hombres de 42 y 46 años, acusados de un homicidio frustrado ocurrido en la comuna de Llay-Llay, región de Valparaíso.

De acuerdo a información policial, uno de los imputados golpeó brutalmente a la actual pareja de su exconviviente, provocando que perdiera la visión total en su ojo izquierdo.

La Fiscalía Local de San Felipe pidió la prisión preventiva para ambos imputados, pero el Tribunal de Garantía no acogió esta medida cautelar.

Así terminó la audiencia de formalización de José Luis Contreras Montenegro (42) y José Luis Parra González (46), ambos acusados de un homicidio frustrado registrado durante el fin de semana en Llay-Llay.

Según información policial, Contreras Montenegro -acompañado de Parra González- llegó hasta la casa de su exconviviente, en calle Patricio Lynch, donde golpeó a la actual pareja de la mujer.

El inspector Francisco Lazcano, de la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Andes, se encuentra a cargo de esta investigación y detalló las heridas que le habrían provocado a la víctima durante esa jornada.

“Esta persona comienza a agredir a la víctima con golpes de palos, también la agrede con armas corta punzantes ocasionándole tres heridas en su espalda y también es agredida con un fierro, lo que ocasiona la pérdida de su ojo izquierdo”, indicó.

El hecho ocurrió el pasado domingo por la noche, y los dos imputados fueron detenidos por Carabineros durante la madrugada del lunes. Así, la audiencia de formalización se llevó a cabo este miércoles, en el Tribunal de Garantía de San Felipe.

La Fiscalía formalizó a los dos por el delito de homicidio frustrado, pero a Contreras Montenegro también se le imputó el delito de lesiones menos graves, en contexto de violencia intrafamiliar.

Pese a que el Ministerio Público pidió la prisión preventiva de los dos acusados, el Tribunal no acogió esta solicitud. Según el fiscal de San Felipe, Álvaro Gallardo, la decisión del Tribunal se debió a que “las lesiones graves gravísimas tuvieron atención oportuna, por lo tanto la persona no falleció, además de no afectar ningún órgano vital”.

Sin embargo, afirmó que la Fiscalía no comparte la decisión, ya que el médico que atendió a la víctima dijo que sin la atención oportuna, la persona habría fallecido.

Por su parte, el Tribunal de San Felipe argumentó su decisión en que los imputados no registran antecedentes policiales anterior. Por lo tanto, decretar la prisión preventiva para ambos sería una desproporción. Así lo explicó el magistrado Leopoldo Soto.

La Fiscalía apeló a la decisión del Tribunal, por lo que ahora será la Corte de Apelaciones de Valparaíso quien resuelva la situación judicial de ambos imputados.

En tanto, Contreras Montenegro y Parra González se mantendrán en tránsito, en el Centro de Detención Preventiva de San Felipe.

El Tribunal, por su parte, decretó un plazo de investigación de 90 días para esta causa.