Carabinero denuncia acoso laboral tras reclamar en redes sociales que lo obligaban a sacar partes

Según la abogada Consuelo Varas, el sargento 2° de Carabineros, Alexis Bórquez, fue trasladado desde la región de Coquimbo a la de Valparaíso, en castigo luego de que su representado se quejara en redes sociales de que la institución lo instó a emitir partes a colectiveros y choferes de aplicación. "No me manden a cagar a un Uber o a un colectivero porque tampoco lo haré, menos en estos tiempos en que tanto cuesta llevar el pan para la casa", escribió el policía en Instagram.

Un funcionario de Carabineros de La Serena acusó a la institución policial de acoso y persecución, luego de ser trasladado a la región de Valparaíso, tras reclamar en redes sociales que lo obligaban a emitir partes a automovilistas, especialmente a transportistas colectivos.

Así lo señaló la abogada Consuelo Varas al diario El Día, respecto a la situación de su representado, el sargento 2° de Carabineros, Alexis Borquez, quien fue trasladado desde la 1º Comisaría de la Prefectura de Coquimbo, a la 5º Comisaría de la Prefectura Valparaíso.

Según la abogada, esta medida habría sido en represalia luego de que Borquez se quejara a través de redes sociales, respecto a que en la institución se le habría instado a emitir partes a choferes de aplicaciones y colectiveros, en 2020.

La abogada también relató que debido a esto, se dedujo un recurso de reposición administrativa ante la orden que dispone el Traslado del Sargento 2º, pero este fue rechazado por la autoridad, motivo por el cual presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de La Serena, el pasado 1 de marzo del 2023.

“Este recurso de protección se interpuso por la orden que dispone el traslado y por el rechazo de la solicitud de reconsideración, ya que se dio una respuesta muy genérica que en ningún caso se refiere a los argumentos en los que se basa el recurso”, detalló la abogada.

Sumado a esto, Varas aclaró que “nosotros no desconocemos la facultad que tiene la autoridad de disponer el traslado de sus funcionarios, pero no se está considerando lo dispuesto en el mismo manual de traslado y que tiene que ver con los aspectos personales que la institución debiese tener en consideración”.

Con relación a esto, Varas dio a conocer que la institución está obligada a emitir el informe el martes 18 de este mes por este recurso de protección.

Cabe destacar que el traslado no se había efectuado materialmente, ya que Borquez se encontraba con licencia, volviendo a trabajar el 2 de abril del 2023, siendo despachado a su nueva unidad el 8 de abril, para presentarse el 10 de abril a trabajar.

Carabinero denuncia acoso laboral tras reclamar en redes sociales que lo obligaban a sacar partes

Para Varas, en este caso hay varios aspectos a analizar, ya que “mi representado ha sido víctima de acoso laboral y persecución dentro de la institución y a raíz de la nota publicada en este diario han tratado de buscar motivos para sancionarlo y darlo de baja, pero no han encontrado nada”.

“Por eso la única forma que tienen de castigarlo es a través de este traslado que lo mantiene alejado de su hija, lo que significa una afectación física y psíquica para ambos, sumado a una merma en sus ingresos”, acotó.

La defensora también indicó que antes de esto, Borquez fue trasladado en numerosas ocasiones dentro de la región de Coquimbo, lo que se suma a otras situaciones detalladas en el recurso de protección.

“Trataron de llevar a mi representado ante la Fiscalía Militar acusándolo de salirse del cuadrante, denuncia que finalmente fue rechazada”, recalcó Varas.

Sin embargo, para Varas lo más importante es que “el traslado a otra región genera un daño a la relación entre mi representado y su hija, a quien también represento al ser menor de edad”, señaló la abogada.

“La niña se encuentra con tratamiento psicológico, debido a la separación entre ella y su padre y se está evaluando una posible derivación a psiquiatra”, sostuvo la abogada.

En cuanto a lo que esperan lograr con el recurso de protección, Varas aseguró que “queremos que se revoque la decisión del traslado, para que mi representado pueda volver a vivir en la misma región en la que vive su hija”.

“No me manden a cagar a un Uber o a un colectivero”

En cuanto a los dichos emitidos por Alexis Borquez, se tiene que el carabinero publicó en su Instagram el siguiente mensaje el 27 de mayo del 2020: “15 años efectivos siendo paco y de verdad me creo el mejor. Me paro cara a cara con cualquiera, no le tengo miedo a los jefes, ni algún político, ni a los delincuentes, ni a nadie!!!”.

“No me manden a sacarle multas a gente que trabaja honradamente porque no lo haré. No me manden a cagar a un Uber o a un colectivero porque tampoco lo haré, menos en estos tiempos en que tanto cuesta llevar el pan para la casa”, agregó.

Según lo precisado por su abogado de ese entonces, Mauricio Mc-Lean, la Dirección de Inteligencia Policial (Dipolcar) “comenzó a investigar sin tener una orden de un tribunal, y segundo, se metieron a la vida privada de esta persona, porque cualquiera es libre de expresar lo quiera. Porque un carabinero es una persona y se les deben respetar sus derechos humanos como a cualquier persona”.

Debido a esto, el 29 de junio ingresaron en la Corte de Apelaciones un recurso de amparo en favor del entonces cabo primero de la primera Comisaría, Alexis Bórquez Núñez, por “constantes hostigamientos y persecución” de acuerdo a Mc-Lean.