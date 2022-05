Una grave denuncia realizó una familia peruana que asegura haber sido víctima de un allanamiento realizado por error en su domicilio, en La Serena.

Según acusó una familia residente en el sector de Tierras Blancas, por un error en la orden u la información manejada por los efectivos de la PDI, sufrieron esta violenta irrupción a su hogar.

“En este sector hay mucha delincuencia, se meten a robar y todo y pensé que eran ladrones. Abrí los ventanales, me apuntaron con armas en mi cara y me ordenaron no moverme. Me quedé quieta para que no me dispararan”, relata Dignora Guerrero, jefa de hogar de nacionalidad peruana.

“Luego, me sacaron como una delincuente, me bajaron al segundo piso, me dejaron sentada en el living, al igual que a mi madre, a mi hija, que se estaba cambiando ropa en su pieza para ir al colegio y a dos de mis hijos”, agregó.

“Nos tuvieron sentados en el living, sin explicarnos qué pasaba”, agregó la mujer, quien reside junto a su familia hace una década en calle Río Huasco.

Posteriormente, según cuenta Dignora, los efectivos policiales ingresaron con un perro rastreador de drogas a cada una de las habitaciones de la casa, exigiéndole entregar información a ella y su madre, quienes lloraban de desesperación al ver cómo los policías recorrían su vivienda.

En el mismo momento, su mascota, una pastora alemán, ladraba desesperadamente mientras era apuntada con armas por parte de los efectivos.

PDI habría reconocido allanamiento por error

Tras inspeccionar toda la casa, uno de los policías habría reconocido haber recibido información errónea desde el área de Migraciones de la PDI.

De acuerdo con lo señalado por la jefa de hogar, el efectivo le indicó que el domicilio fue allanado por equivocación, a lo que dueña de casa respondió señalando el trauma para su familia.

“Les dije si de verdad pensaban que, por pedirme una disculpa, la sociedad me dejará de ver cómo me vieron. No me dijeron lo que buscaban ni de qué se me acusaba”, lamentó.

“Les dije que no soy una delincuente y que no tenía nada que ocultar en mi casa, y que, si tenían que buscar algo, podían venir, golpear mi puerta, pero no entrar como lo hicieron”, criticó.

“Rompieron la chapa de la puerta, botaron de una patada la puerta de la pieza de mi hija. Solo dijeron que simplemente vivieron a cumplir órdenes, pero es una injusticia lo que hicieron con mi familia”, relata Dignora.

Aunque recibieron las disculpas y el reconocimiento del error por parte de los policías, quienes señalaron que si bien el número de la dirección era la correcta, la casa no correspondía.

Dignora manifiesta apenada que el daño moral y psicológico es algo que las acompañará por mucho tiempo.

“En esta casa hay una persona de la tercera edad que es diabética y yo sufro del corazón. Yo estaba temblando, no podía hablar, tartamudeaba. Mi hija está en shock, no quiere volver al colegio y mi madre no quiere estar más acá, quiere volver a Perú”, dijo.

PDI llamó a denunciar el hecho

Consultados por El Día, la PDI confirmó que el pasado viernes en la mañana realizaron un operativo del Departamento de Migraciones y Policía Internacional La Serena, que implicó irrupción simultánea de diversos inmuebles amparados todos en órdenes judiciales de entrada y registro.

La propia Dignora muestra la orden solicitada por el fiscal Mauricio Cartes que solicitaba la autorización para la entrada, registro, e incautación de especies e incluso autorizando el uso de la fuerza pública si opusieran resistencia.

El documento solicitaba el allanamiento de cinco viviendas, que correspondían a tres de Tierras Blancas y dos en el sector de Bosque San Carlos.

“De existir algún error o reclamo sobre el procedimiento, se hace presente que las personas que puedan sentirse afectadas pueden concurrir a cualquier complejo policial, donde se les atenderá y se recepcionará los antecedentes, y en caso de existir una falta administrativa y operativa, se iniciarán los procedimientos de rigor”, señalaron desde la PDI.