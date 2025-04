La Unión Demócrata Independiente (UDI) criticó la propuesta del diputado y precandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, de eliminar el Ministerio de la Mujer.

Recordemos que el parlamentario de derecha aseguró en entrevista con Estado Nacional de TVN que la cartera que actualmente dirige Antonia Orellana, “no tendría una utilidad real”.

“Si usted ve la cantidad de recursos que está recibiendo el Servicio Nacional de la Mujer, en comparación con lo que está recibiendo el Ministerio, y la cantidad de recursos que se está gastando el Ministerio, mientras que son las municipalidades las que terminan cargando el peso de todo lo que son las políticas pro-mujer, se da cuenta de que el Ministerio de la Mujer no está haciendo ningún aporte medible”, fustigó.

No obstante, su propuesta no es compartida por el resto de la oposición, como por ejemplo la UDI, que criticó la polémica medida de Kaiser de eliminar el Ministerio de la Mujer.

Al respecto, la encargada de Pioneras de la UDI, Pia Margarit, advirtió que “estamos hablando de proyectos de ley de tramitaciones legislativas que son extensas y, por lo tanto, llegar y prometer que tú vas a eliminar el Ministerio es una cosa que nos parece al menos cuestionable en cuanto a cuánto puede eso significar en tiempos y en efectos y resultados reales”.

“No es real pensar que uno puede eliminar ministerios de forma tan rápida y en ese sentido hay que ser serios, plantear cómo podemos eficientar recursos, cómo efectivamente el gasto del Estado tiene que disminuir para pensar cómo aumentamos el gasto en seguridad, por ejemplo”, sentenció.

En esa línea, Margarit sostuvo que el foco debiera ser “eficientar los recursos para que efectivamente ministerios como el Ministerio de la Mujer tengan los recursos adecuados para poder disminuir las cifras de violencia, que han aumentado durante los últimos años, tengan las herramientas necesarias para poder avanzar en materias de políticas públicas que para nuestra candidata presidencial son relevantes, como Sala Cuna Universal”, finalizó.

No obstante, desde la UDI remarcaron que también hay puntos de acuerdo con el parlamentario y precandidato presidencial, pese a que este pidió “garantías” para dar un eventual apoyo a Evelyn Matthei para una segunda vuelta.

“Cuando uno ve las propuestas que hay desde las distintas oposiciones, tenemos muchas más similitudes que diferencias y estamos seguros de que finalmente Johannes Kaiser y el otro candidato van a terminar apoyando a Evelyn Matthei en la segunda vuelta, porque tenemos muchas más similitudes que diferencias y tenemos que entender que nuestro adversario político está en la izquierda y no los que están al lado de nuestro sector”, señaló el Secretario General de la UDI, Juan Antonio Coloma.

En esa línea, aseveró que seguirán haciendo un llamado a primarias de toda la derecha, pese a las críticas tanto de Kaiser, como de José Antonio Kast.

“Ha habido llamados por la prensa, ha habido conversaciones con distintos actores de los distintos partidos, pero si se requiere que se le envíe una carta certificada para poder asegurar la participación en unas primarias en la unidad de la oposición, lo vamos a hacer”, dijo Coloma.

“Aquí no pretendan dar como argumento que no hay una propuesta formal. Nadie puede decir que no se siente convocado cuando desde hace cinco meses le hemos venido proponiendo una primaria de unidad de todos los candidatos de oposición para tener un candidato único”, sentenció el dirigente gremialista.