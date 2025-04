La última entrega de la encuesta Plaza Pública de Cadem, contestada por 703 personas, reveló que Evelyn Matthei continúa liderando la carrera presidencial de cara a las elecciones de fin de año.

La abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se mantiene en el primer lugar con 18% (-2pts), seguida por la carta de Republicanos, José Antonio Kast con 13% (+3pts) y el libertario, Johannes Kaiser con 13% (+2pts).

Más atrás, según el sondeo semanal, aparece la exministra del Interior, Carolina Tohá con 7% (-1pto), mientras que los indecisos llegan al 29% (no saben o no respondieron).

Potenciales balotajes

En escenarios de segunda vuelta, Matthei se impondría en todos, superando a Kast por 10pts (44% vs 34%), a Kaiser por 20pts (47% vs 27%), a Tohá por 31pts (58% vs 26%), a Jara por 40pts (60% vs 20%) y a Winter por 39pts (59% vs 20%).

Por su parte, en hipotéticos balotajes Tohá perdería frente a Kast (33% vs 46%) y empataría con Kaiser (38% vs 38%).

Respecto a las primarias oficialistas, Tohá obtendría el 38% entre quienes se identifican con la izquierda, seguida por Jeannette Jara (24%), Gonzalo Winter (14%) y Marco Enríquez (12%).

En cambio, si el abanderado del PC fuera Jadue, Tohá alcanzaría el 51%, frente a 11% del exalcalde de Recoleta.