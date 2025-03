El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, reiteró que no será candidato presidencial. Esto, tras el interés del Partido Socialista por hacerlo parte de una eventual primaria.

En conversación con CNN Chile Radio, el exDC aseveró: “Mantengo mi decisión que ya he anunciado muchas veces sobre no ser candidato presidencial. No hay nada que me haya hecho cambiar de esa decisión en particular”.

Así, descartó del todo una posible carrera a La Moneda, la que según el senador José Miguel Insulza fue buscada por el entorno del PS.

Recordemos que Orrego ya compitió en una primaria en 2013, por la entonces Nueva Mayoría. Allí, fue derrotado por Michelle Bachelet, quien terminaría alcanzando la presidencia por segunda vez.

Orrego critica a Matthei por pena de muerte

Tras eso, el gobernador abordó el debate por la pena de muerte generado tras los dichos de Evelyn Matthei, quien tras el crimen de Graneros aseguró que “sí debería aplicarse”.

En concreto, Orrego apuntó a que instalar dicho debate sería una estrategia electoral, señalando: “Lo que está haciendo Matthei es degradar un poco la política”.

“Durante cuatro años la alcaldesa habló todos los días en los matinales sobre el tema de seguridad, y a tres meses de una primaria resulta que repone el tema de la pena de muerte que sabe que no es posible”, acusó.

“Me parece que esto es electoralismo, porque en el fondo, más que hacer una propuesta seria sobre cuánto y cómo lo va a hacer, trata de generar un tema en el cual además, sabe que por razones de derecho internacional ya no la puedes reponer”, cerró.