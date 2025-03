Como un “revés” calificaron los abogados Jorge Bofill y Alberto Eguiguren –querellantes en el caso Australis– la reciente decisión del Chancery Court de Delaware, Estados Unidos, que rechazó la demanda por transferencia fraudulenta de bienes personales contra el empresario Isidoro Quiroga Moreno.

La denuncia había ingresado a los tribunales estadounidenses en 2023, cuando la compañía asiática acusó al exdueño de Australis Seafood de transferir tres casas avaluadas en más de 9 millones de dólares a la sociedad South Lake One LLC constituida en Estados Unidos.

De acuerdo a los denunciantes, esto se habría realizado con el supuesto fin de evitar cumplir una posible condena adversa por las causas que se mantienen abiertas a raíz de la venta de la salmonera. Sin embargo, el tribunal estadounidense acogió la solicitud de la sociedad de Quiroga de desestimar la demanda e indicó que esta debe verse en tribunales chilenos.

En Chile, la transacción de 920 millones de dólares de Australis en 2019 está sometida a dos instancias legales: por un lado, una demanda de arbitraje; y por otro, una querella que llevó a la formalización de Quiroga y otros dos exejecutivos de la empresa por administración desleal y estafa a mediados de enero.

Según la acusación, el exdueño de Australis habría ocultado información sobre una sobreproducción de salmones al momento de la venta, lo que infló artificialmente el precio de la empresa y la expuso a multas por incumplimiento de la regulación ambiental.

Tras conocer el fallo estadounidense, los abogados Bofill y Eguiguren aclararon que “la decisión de Delaware es completamente independiente del desarrollo del arbitraje y de las querellas por estafa y administración desleal seguidas contra Quiroga”.

Según el entorno de la defensa del empresario, y conforme a la decisión del vicerrector del Tribunal de Cancillería de Delaware, J. Travis Laster, “el caso fue desestimado por razones de forma y fondo. Por una parte, luego de analizar diversos factores, el juez determinó que el caso no tiene conexiones sustantivas con Delaware, sino con Chile. Por otra, Vice Chancellor Laster estimó que no se concibe razonablemente la existencia de un caso contra South Lake One LLC en los términos planteados”.

Tras triunfo de Isidoro Quiroga: un nuevo revés para Joyvio

Sin embargo, esta no es la primera vez que un tribunal extranjero le cierra la puerta a los chinos de Joyvio en acusaciones contra Quiroga y, de acuerdo a la defensa del empresario, este “quinto revés consecutivo” para la compañía china en el frente internacional demostraría “lo improcedente que ha sido su estrategia judicial”.

Según indicaron, en octubre de 2024 ya se les había cerrado una puerta en Inglaterra, frente a la demanda por administración desleal vinculada a la venta de Australis, que fue desestimada y se condenó a Joyvio a pagar sobre 1,5 millones de dólares en costas.

En Estados Unidos, también habían tenido dos fallos negativos en Florida, en febrero y diciembre de 2024, en los cuales se les rechazó acceder a la información financiera de Isidoro Quiroga en J.P. Morgan.

Finalmente, en agosto de 2024 otro tribunal de Delaware ya había desestimado la denuncia por transferencia fraudulenta de activos, a la que se le suma el fallo de hoy.

Con esta decisión, queda en manos del equipo legal de Joyvio evaluar si ejercerán futuras acciones para perseguir el delito que se acusa.

“Nuestros argumentos no fueron atendidos en esta instancia. Sin embargo, persistiremos en ejercer todas las acciones a nuestro alcance para perseguir las responsabilidades del Sr. Quiroga y exigir la devolución de los dineros mal habidos, pues el juez no tomó ninguna decisión respecto del fondo de la demanda”, indicaron Bofill y Eguiguren.