El presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, criticó duramente a los Republicanos, comparándolos con el Frente Amplio, asegurando que son “exactamente lo mismo”.

Así lo señaló en el seminario Latam Focus 2025, realizado la mañana de este jueves en la comuna de Las Condes, según publica La Tercera.

En la oportunidad, el timonel de RN recordó los cuestionamientos desde el Frente Amplio a sus actuales socios de coalición, algo que —a su juicio— lo ha replicado la colectividad que lidera José Antonio Kast.

“Hay principios básicos que son compartidos y que tienen mucho que ver con una institucionalidad que está validada. En Chile perdimos esos consensos dramáticamente hace seis años por toda una generación frenteamplista que vino acusando de cobardes a lo que hoy día conocemos como el Socialismo Democrático, lo que fue la Concertación”, rememoró Galilea.

“Fíjense cómo se va repitiendo esta dinámica polarizante de la cual, si no salimos, difícilmente vamos a poder progresar”, advirtió.

En ese sentido, fustigó los cuestionamientos al estilo dialogante, acusando que eso propició el estallido social de 2019, trayendo a colación además los dos fallidos procesos constitucionales.

“Haber pactado la transición de tal manera, por no haber hecho esto, por no haber realizado lo otro. Bueno, los que habían hecho todo esto no se defendieron y terminamos en este estallido fatal que le ha costado al país carísimo”, apuntó.

“Para no ser tan dramático, vamos a mirar las cosas a vaso medio lleno y no tan vacíos, ya por lo menos la Constitución te gustará, no te gustará tanto el origen, pero finalmente fue legitimada por dos procesos fallidos. Hoy día aparece otro sector que también le encanta acusar de cobardes a sus pares”, acusó.

En esa línea, les echó en cara las críticas por “intentar llegar a consensos, a acuerdos en políticas públicas que son importantes”. Al respecto, Galilea advirtió que “si eso se impone nuevamente, nos vamos a enfrentar a problemas severos”.

“Fui lo más metafórico posible, pero son exactamente lo mismo. Todos los que entran a la vida creyéndose los más valientes del mundo es una cosa que yo siempre la he encontrado muy curiosa”, concluyó.