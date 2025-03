El reciente asesinato de un matrimonio en Graneros, región de O'Higgins, ha reavivado el debate sobre la pena de muerte en Chile, destacando las posturas divergentes de los candidatos presidenciales de derecha Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Matthei ha manifestado su apoyo a la pena capital, basándose en su historial legislativo y en la gravedad de ciertos crímenes, mientras que Kaiser ha propuesto la pena de muerte para casos de violación y sicariato. En contraste, Kast aboga por la cadena perpetua como la sanción más severa. Es importante recordar que la pena de muerte solo está contemplada en la justicia militar en Chile, y que el Código Penal establece el presidio perpetuo calificado como máxima penalidad. Además, el país suscribió en 1969 la Convención Americana de Derechos Humanos, que impide restablecer la pena capital una vez abolida. Expertos en Derechos Humanos como Cristián Cruz señalan que la derogación de la pena de muerte no solo responde a motivos éticos, sino también a la posibilidad de error en las condenas.

El asesinato de un matrimonio en la comuna de Graneros, región de O’Higgins, nuevamente puso sobre la mesa el debate respecto a la pena de muerte en nuestro país, discusión que ha evidenciado las diferencias que hay entre los candidatos presidenciales de la derecha Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

Cabe destacar que en nuestro país solo está contemplada la pena de muerte en la justicia militar, para crímenes cometidos en tiempos de guerra.

Al respecto, la abanderada de RN y la UDI, Evelyn Matthei, pidió “abrir una conversación”, recordando su posición en 2001 cuando era senadora, donde votó en contra de abolir la pena capital.

“A mí no me corresponde, no estoy en el Congreso, pero lo único que quiero decir es que hay ciertos casos, en que a mi juicio, por lo menos, yo mantengo lo que dije el año 2001, la pena de muerte sí debería aplicarse”, señaló.

Sus declaraciones, si bien se respaldan en su “historial legislativo”, lo cierto es que también pueden interpretarse como un guiño a la derecha más dura, considerando además que tanto José Antonio Kast como Johannes Kaiser, le vienen pisando los talones a Matthei en las encuestas.

De hecho, el presidenciable y diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, también propuso aplicar el drástico castigo a los violadores y sicarios, aunque su postura tampoco es nueva.

Ya el año pasado ingresó un proyecto de ley para condenar con la pena de muerte a quienes asesinen a policías y efectivos de las Fuerzas Armadas, luego del crimen de tres carabineros en Cañete.

“Por ejemplo, en homicidios con violación, especialmente en menores de edad (…) Creo que para ese tipo de casos, casos realmente espantosos, debiese aplicarse la pena de muerte. Para los sicarios también debiese aplicarse”, señaló en Pauta.

“Hay delitos que son imperdonables. No podemos proteger a los asesinos más despiadados mientras las víctimas quedan olvidadas”, sentenció.

Mientras tanto, en un intento por desmarcarse tanto de Matthei como de Kaiser, el candidato a La Moneda de Republicanos, José Antonio Kast, se mostró más moderado, defendiendo la cadena perpetua por sobre la pena de muerte.

“La sanción más dura que se le puede aplicar a un delincuente, a un narcotraficante, a un violador, es la cadena perpetua, que lo va a aislar completamente de su entorno y de la sociedad de por vida, la muerte en vida”, señaló.

“La pena de muerte, incluso para algunos de estos delincuentes, es una salida por arriba, no se la merecen”, opinó

La cadena perpetua en Chile ante debate por la pena de muerte instalado por Matthei, Kast y Kaiser

Actualmente, la máxima penalidad que señala nuestro Código Penal es el presidio perpetuo calificado, es decir, que una vez cumplidos 40 años en prisión, recién ahí el condenado puede optar a la libertad condicional.

Esto no significa que cumpliendo ese tiempo el “perpetuo” vaya a salir en libertad, sino que se le abre la opción a postular al beneficio. De ahí en adelante, el caso quedará en manos de Gendarmería o la Corte de Apelaciones, instituciones que definen a quién dar la libertad condicional, y que necesariamente pasa por estudios e informes que apuntan a la reinserción, redes de apoyo y la conciencia del delito cometido.

Recordemos además que Chile suscribió en 1969 la Convención Americana de Derechos Humanos —o denominado Pacto de San José—, bajo cuyas cláusulas no puede restablecerse la pena capital una vez que esta haya sido abolida, tal como ocurrió en 2001 durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar.

El abogado experto en Derechos Humanos, Cristián Cruz, sostiene que “el sentido de derogar la pena de muerte no pasa solo porque es bárbaro, sino que por la posibilidad del error”.

“Evidentemente, si a alguien lo condenan por error y está 10 años en prisión y al décimo año se demuestra su inocencia, nadie le va a devolver los 10 años. Pero de ahí en adelante el error o las consecuencias a lo menos no continuarían, cosa que con la pena de muerte no es posible”, agrega.

“Hay que empatizar con los familiares de las víctimas, pero también la ley es para todos y una condena de presidio perpetuo evidentemente no es poco, no se puede hablar de impunidad cuando hay presidio perpetuo”, concluyó.