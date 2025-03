Desde el Partido por la Democracia (PPD) respaldaron a la precandidata Carolina Tohá y respondieron a los dichos del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

Fue durante su programa “Sin Maquillaje” que el exjefe comunal acusó a sectores de la centroizquierda de pretender “votos sin respeto” y rechazó las comparaciones con el gobierno de Nicolás Maduro.

“Algunos están pensando la unidad solo cuando se teje en torno a sus ideas (…) parece que quieren nuestros votos y no a nosotros”, fue parte de lo que dijo.

Agregando, entre otras cosas, que “estas caricaturas burdas que se hacen (…) me parece burdo, de poco nivel, y de baja monta, esto de que Chile se podría convertir en el principal socio de Maduro, la verdad es que no da ni siquiera para pensar en un debate serio con alguien que no es capaz de presentar ideas”. Todo en respuesta a dichos previos de la exministra Tohá.

Ahora, el secretario general del PPD, José Toro Kemp, dijo que “no se trata de vetos, sino que de ser consecuentes”.

“Lo que dice nuestra precandidata Carolina Tohá es muy simple: El progresismo debe ser consecuente y en esa línea no se puede estar al lado de quien no es capaz de alzar la voz en contra de todos quienes vulneran los derechos humanos, independiente del sector político que sean”, sostuvo.

Complementando que “esto no se trata de vetos, sino que de ser consecuentes con las ideas que el PPD y el Socialismo Democrático defienden. Valoramos enormemente el sentido de responsabilidad democrática y de consecuencia que Carolina Tohá ha manifestado al señalar estos principios con seriedad y convicción”.