Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta y figura importante del Partido Comunista, respondió con firmeza a las críticas de Carolina Tohá, candidata presidencial del PPD, durante su programa "Sin Maquillaje", acusando a sectores de la centroizquierda de buscar "votos sin respeto" y rechazando las comparaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Jadue calificó las críticas de Tohá como de "baja monta" y afirmó que no consideraría una primaria con ella, defendiendo a su partido y rechazando las acusaciones de antidemocracia. Parlamentarios comunistas también reaccionaron, pidiendo prudencia y recordando que el PC es parte de la coalición oficialista.

Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta y figura clave del Partido Comunista (PC), respondió con dureza a las críticas de Carolina Tohá, candidata presidencial del PPD, durante su programa “Sin Maquillaje”. El ex jefe comunal acusó a sectores de la centroizquierda de pretender “votos sin respeto” y rechazó las comparaciones con el gobierno de Nicolás Maduro.

“Algunos están pensando la unidad solo cuando se teje en torno a sus ideas (…) Parece que quieren nuestros votos y no a nosotros”, declaró Jadue.

El comunista insistió en que la descalificación hacia su partido refleja una “baja monta” política. “Estas caricaturas burdas que se hacen (…) Me parece burdo, de poco nivel, y de baja monta, esto de que Chile se podría convertir en el principal socio de Maduro, la verdad es que no da ni siquiera para pensar en un debate serio con alguien que no es capaz de presentar ideas”, afirmó, en alusión a los dichos de Tohá.

Desencuentro Jadue – Tohá

La exministra del Interior, quien renunció a su cargo para enfocarse en la carrera presidencial, cuestionó una posible primaria con Jadue, argumentando que Chile no debe convertirse en “socio estratégico de Maduro”. “No me sentiría cómoda en una primaria con él. No veo a Chile en ese rol”, sostuvo Tohá en entrevista con Expreso Bío Bío.

Ante este escenario, Jadue contraatacó. “Aquellos que se quieran reír o que quieran hacer caricatura de las resoluciones que hacemos los comunistas, que después no nos pidan que nos cuadremos con alguien que nos desprecia y que nos falta el respeto cada vez que puede”, dijo.

El exalcalde exigió respeto hacia su colectividad y rechazó las acusaciones de antidemocracia.

Paralelamente, parlamentarios comunistas reaccionaron a las declaraciones de Tohá. A través de un llamado público, exigieron “prudencia” y recordaron que el PC es parte de la coalición oficialista.