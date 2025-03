La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, abordó la carrera presidencial que desde hoy comienza a tomarse la agenda de los partidos políticos.

En conversación con ADN Radio, la autoridad no descartó la posibilidad de ser llamada por el Partido Comunista para asumir un desafío presidencial, pero sí aclaró que “esta conversación todavía no se ha dado y yo prefiero no anticiparme”.

“Yo no voy a salir a decir ni que estoy disponible ni que no estoy disponible, porque no es propio de la cultura de los comunistas. Nosotros discutimos nuestros temas internamente y ahí es donde resolvemos una posición única”, añadió.

Tras esto, la secretaria de Estado apuntó sus dardos hacia la carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), a quien criticó de estar viviendo desconectada de la realidad del país.

“El escenario de verdad que está plenamente abierto, sobre todo cuando los candidatos de oposición que escucho, y de derecha, en las entrevistas de fin de semana fueron bien claras, parece que vivieran todos en Providencia, en las comunas del sector oriente, bien poco sentido como de conexión con la realidad”, comentó.

“Me sorprendí en la entrevista a la candidata Matthei ¿Realmente piensa conducir el país con la realidad de Providencia, que no es la realidad de Chile?”, cuestionó.

Por último, indicó que la “candidata Matthei critica mucho, harta crítica y poca propuesta. Lo que menciona sobre el empleo público no es efectivo”, aclarando que “la contratación de funcionarios públicos, como los que trabajaron en el censo, fue parte de un proceso que ya se completó”.