La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se refirió a las distintas iniciativas del ámbito laboral y previsional que deberán enfrentar como Gobierno durante este primer semestre.

En esa línea, el primer punto abordado fue el segundo pago del Aporte Familiar Permanente 2025, conocido anteriormente como Bono Marzo y que, en este año, asciende a $64.574.

Así, en conversación con Radio ADN, la autoridad indicó que en el “caso del Bono Marzo, lo que se hará ahora es pagar la segunda nómina. Este beneficia, a la vez, a las personas que tienen el Subsidio Familiar Permanente, que tienen una carga familiar, más algunas otras personas que pertenecen a programas de Chile Solidario”.

“El pago se divide en tres tiempos. El primero comenzó a mediados de febrero, el segundo ahora en marzo y el tercero durante la quincena de marzo. Si alguien tiene dudas, debe contactarse con las oficinas de Chile Atiende en el IPS”, agregó.

Ministra Jara por reforma previsional

La timonel de la cartera de Trabajo y Previsión Social también se refirió a la anhelada reforma previsional, la cual tiene un plazo de implementación de 36 meses, una vez publicada la ley.

Al respecto, dijo que tras su aprobación en el Congreso, se dio paso a la constitución de “al menos quince equipos de trabajo que están conformados por los ministerios de Hacienda, de la Secretaría General de la Presidencia y de Trabajo. Los cambios son paulatinos”.

“Entonces, el primer cambio es el nombramiento de quiénes van a estar a cargo del Fondo Integrado de Pensiones, para efecto de que -en cinco meses más- se pueda empezar a recaudar la cotización de los empleadores”, agregó.

Junto con ello, aseguró que una vez que el Tribunal Constitucional resuelva los requerimientos presentados por legisladores de oposición, se procederá a “la conformación del fondo para que en cinco meses más los empleadores comiencen a pagar la cotización, en septiembre el aumento de la PGU y en nueve meses más todos los beneficios por años cotizados”.

Ahora bien, en lo que respecta a las diferencias entre esta reforma y la tramitada durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, enfatizó en que “la reforma de 2018 es una obra que generó un apoyo importante para que la gente no estuviera en las condiciones tan precarias que estaban los adultos mayores”.

No obstante, aseveró que en “la parte de la AFP no se logró meter mucho, por decirlo, de alguna manera. Esta reforma, al contrario, se mete mucho en esta parte, en la parte contributiva y va a requerir cambios que son profundos y que se van a expresar en varios años”.

Ministra Jara y posible carrera presidencial

Por último, la autoridad abordó un posible llamado del Partido Comunista, del cual es militante, para asumir el desafío de la carrera presidencial.

En ese contexto, aclaró que “esta conversación todavía no se ha dado y yo prefiero no anticiparme. Yo no voy a salir a decir ni que estoy disponible ni que no estoy disponible, porque no es propio de la cultura de los comunistas”.

“Nosotros discutimos nuestros temas internamente y ahí es donde resolvemos una posición única”, cerró.