La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a una eventual candidatura presidencial de la expresidenta Michelle Bachelet, destacando que, según la última encuesta Cadem, la candidata de la UDI y RN es la más considerada por los votantes con un 55% de apoyo. Por otro lado, Bachelet obtuvo un 50% de votantes que podrían apoyarla. Vodanovic mencionó que no hay indefinición por parte de Bachelet, quien ha expresado públicamente que no quiere ser candidata, aunque su liderazgo es valorado por su inclusividad y transversalidad. La senadora enfatizó la importancia de trabajar en la unidad del progresismo, estableciendo bases programáticas antes que un programa electoral.

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a una eventual candidatura presidencial de la expresidenta Michelle Bachelet.

Recordemos que según la última encuesta Cadem, la candidata de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y de Renovación Nacional (RN), Evelyn Matthei, es la que está siendo considerada por un mayor número de votantes.

Así, un 55% respondió que decididamente votaría por ella o lo podría hacer. En tanto, 45% no la apoyaría en la próxima elección.

Más atrás quedó la expresidenta Bachelet, por quien un 50% dijo que sufragaría o podría hacerlo, mientras que un 49% decididamente no lo haría.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, la senadora sostuvo que “si nosotros quisiéramos, como bloque oficialista o progresista, que la presidenta Bachelet sea la candidata del bloque, habría que pedírselo, formalmente y segundo, crear las condiciones para ello”.

Vodanovic y eventual candidatura de Bachelet

Incluso reiteró que no hay una indefinición de la expresidenta, puesto que “la definición que ella ha hecho saber públicamente y también en privado a muchos, es que no quiere ser candidata, distinta cosa es que desde la política identifiquemos su liderazgo como un liderazgo inclusivo, un liderazgo transversal que permite tener un triunfo político en el futuro y no solo electoral por lo que ella representa, por lo que fueron sus gobiernos, donde en el fondo hoy día vemos cómo se amenaza desde la derecha o las derechas, para ser más precisa, muchas de las luchas que nosotros hemos dado históricamente, la educación, la salud, pensiones”.

“Ella facilita las condiciones de unidad del sector. Otra cosa distinta es que solo ese rol lo ejerza como candidata, ella ha ejercido ese rol sin ser candidata”, precisó Vodanovic.

Sin embargo, la parlamentaria enfatizó en que “no podemos trasladarle el peso político a la presidenta, no corresponde. Lo que corresponde es que nosotros, desde el progresismo, trabajamos en lo que estamos, en sentar bases de unidad, en que podamos tener un programa, unas bases programáticas, antes que el programa”.