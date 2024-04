Hasta la Contraloría General de la República llegó la bancada de Renovación Nacional para entregar una carta expresando su preocupación por la posible aplicación del “criterio Tohá” al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

Recordemos que esta última autoridad será formalizada el próximo 7 de mayo, al igual que los exgenerales Mario Rozas y Diego Olate, por su eventual responsabilidad de mando en las violaciones a Derechos Humanos cometidas durante el estallido social.

Previamente, los mismos diputados fueron hasta La Moneda para entregar una misiva al presidente Gabriel Boric en la que -igualmente- manifestaron preocupación y algunas precisiones.

Carta de RN a la Contraloría General de la República

Ahora, en esta carta, los diputados buscan anticiparse a un eventual llamado a retiro del general Yáñez y afirman que el decreto de retiro debe fundarse e ir a toma de razón ante el ente contralor.

Según los parlamentarios, el “criterio Tohá” no puede ser aplicado al mandamás de Carabineros, y sería por tanto ilegal en este caso, ya que si bien no es inamovible, su llamado a retiro no puede basarse únicamente en un criterio general basado meramente en un estándar político del Gobierno.

La bancada de RN enfatiza en el escrito que el “criterio Tohá”, que parece atendible, sólo se pueda ocupar en funcionarios de confianza del Presidente, pero no de uno que tiene un estatuto especial.

En efecto, para los parlamentarios de oposición, la formalización es un acto de garantías, no una sanción anticipada, por lo que sacar a un general director y aplicarle el mismo criterio que para un seremi o un asesor, no es justificable. A su juicio, la Contralora no debiese tomar razón de un eventual decreto de retiro.

RN y posible aplicación de “criterio Tohá” a Yáñez: “Nos parece improcedente”

La jefa de bancada de diputados de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, señaló que dicho criterio es “absolutamente ilegal e inconstitucional en el caso del director general de Carabineros”.

“En el caso de las Fuerzas Armadas y en especial del general Yáñez, no son funcionarios de confianza, son funcionarios que desde su elección hasta su remoción están estipulados en nuestra Constitución”, complementó.

Por su parte, el subjefe de bancada, Hugo Rey, criticó la gestión de la ministra Carolina Tohá y señaló que “tiene que replantearse justamente los criterios de cómo está abordando esto (la delincuencia)”.

En la misma línea, el diputado Andrés Longton agregó que en medio de la crisis de seguridad “nos parece improcedente y que no tiene presentación que se esté evaluando que el general director de Carabineros deje su cargo”.

En ese sentido, los diputados expresaron su interés en que la Contraloría General de la República examine detenidamente los argumentos que se entregan, y en definitiva, determine la ilegalidad del llamado a retiro del general Yáñez.

Revisa la carta: