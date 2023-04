Luego de haber renunciado a la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, dio una entrevista revelando que “poner mi cargo a disposición no fue lo que quería hacer, sino que debía”, ya que un complicado cuadro de salud la afectó a ella y a su trabajo por lo que tuvo que tomar una difícil decisión.

Según lo consignó La Tercera durante una entrevista con la ahora exministra, el Presidente Gabriel Boric, se demoró cuatro días en aceptar la renuncia que realizó en total reserva Uriarte en el Palacio de La Moneda.

Así las cosas, la exministra de la cartera explicó lo que ha pasado durante estos meses a raíz de un diagnóstico de Long Covid.

“El domingo 12 de marzo pasé una muy mala tarde. Me sentí realmente muy, muy mal. Y pensé que durmiendo ya para el lunes me iba a sentir mejor, pero amanecí igual. Fui al comité político y sentía que las voces se me alejaban. Incluso, tuve problemas de visión. Pero estuve ahí. Ya cerca de las 2 de la tarde se hizo insostenible. Tenía muchos problemas para respirar. Tenía un dolor muy fuerte, una opresión muy fuerte en el pecho, en la espalda, etcétera. Ahí me fui a la clínica sin creer jamás que íbamos a pasar a una condición de salud distinta de algo episódico. Y aquí estamos”, esa fue la última vez que la —en ese entonces ministra— fue hasta el Palacio de La Moneda.

Consultada por cuándo evaluó la posibilidad de dejar la Secretaría, Uriarte indicó que tras varias extensiones de licencia médica indicadas por su incierta condición, manifestó: “No puedo dejar capturados al Presidente de la República y al gobierno en una licencia médica indefinida, y dejar una cartera amarrada a mi condición de salud y a mi licencia médica”.

También comentó que el hecho de haber decidido dejar el cargo, lo vivió como “una decisión que correspondía adoptar, pero no es la decisión que hubiera adoptado de no mediar la realidad de salud que me acompaña”.

Además, Uriarte realizó una autocrítica en su gestión y también se refirió al comportamiento legislativo de Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, en donde dijo: “Creo que las coaliciones, la alianza, está haciendo un esfuerzo permanente para ir consolidando ese apoyo que el gobierno necesita y que el Presidente se merece para efectos de avanzar en nuestro proyecto de gobierno y en nuestra agenda legislativa”.

Por último, la exministra y ahora ciudadana, se remitió a comentar su parecer sobre el ascenso del ahora ministro de la Secretaría General de La Presidencia, Álvaro Elizalde: “Estoy convencida de que viene a hacer una muy buena tarea”.