La ahora exministra de la Secretaría de Gobierno, Ana Lya Uriarte, renunció este miércoles a su cargo tras un largo cuadro de covid prolongado, que además le habría causado anemia.

La titular de la Segpres se ausentó de su puesto por varias semanas debido a la enfermedad, la cual, según un estudio de Centro de Física y Medicina Max Planck, de Alemania, publicado en el 2021, “puede afectar la capacidad de deformación que tienen los glóbulos rojos”.

Tal como recogió France24, “al no poder deformarse, estas células no funcionan correctamente y no llevan los nutrientes y el oxígeno a todos los órganos del cuerpo de la manera adecuada”.

De hecho, esta patología, que se contrae como resultado del covid, también podría hacer que los síntomas del virus se mantengan por más tiempo: “Esto podría explicar por qué algunos pacientes continúan con síntomas del coronavirus a pesar de haber superado la enfermedad”.

No obstante, la anemia que afecta a Ana Lya Uriarte también puede “cambiar características de los glóbulos blancos y rojos de la sangre una vez que la persona ha superado el brote”.

“Normalmente, los glóbulos rojos se estiran durante mucho tiempo. Son mecánicamente muy suaves y, por lo tanto, se ajustan muy bien a través de los finos capilares sanguíneos. Y en el caso de los pacientes con Covid-19, hemos descubierto que una gran proporción de estas células ya no tiene esta propiedad de deformación“, explicó Martin Kraeter, científico del Centro Max Planck.

De acuerdo a los científicos, la anemia post covid podría también explicar síntomas más severos como oclusión vascular y embolias pulmonares.