A tercer trámite despachó el Senado el proyecto que modifica la ley N° 19.925, sobre expendio de bebidas alcohólicas, para facilitar la obtención de patente de salones de música en vivo por parte de los establecimientos que indica.

El texto busca ampliar la cantidad de patentes reguladas en la ley de alcoholes que puedan optar por la patente accesoria de salones de música en vivo. También autorizar a los titulares de las patentes de hoteles y anexos de hoteles, a realizar espectáculos artísticos de música en vivo u otros similares, sin necesidad de una patente adicional.

Acuerdo del Concejo Municipal

Durante el debate se destacó la importancia de reactivar al sector, pero se procuró tener en cuenta “el contexto del lugar, donde la ciudadanía tiene cierto grado de tranquilidad”.

Esto, a través de la votación separada del texto que proponía que la autorización no requeriría del acuerdo del Concejo Municipal.

En esta línea, se decidió por mayoría que la obtención de la patente accesoria requerirá del acuerdo del Concejo Municipal y del informe de la junta de vecinos, tal como explicó la senadora Luz Ebensperger, presidenta de la Comisión de Gobierno.

“No podemos olvidar que estas patentes de salones de música en vivo son las que mayor problema le causan a la ciudadanía, que superan los decibeles; entonces no contar con acuerdo y no escuchar a las juntas de vecinos, me parece que no corresponde”, precisó la parlamentaria.

“Al incluir el acuerdo, en vez de promover a los músicos nacionales, es asimilarlos como si se estuviera abriendo una licorería”, indicó el senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke.

La senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, dijo que “esto no se trata de estar en contra de artistas, pero me parece que no considerar la opinión de los concejos sería un error”.