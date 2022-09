"Perdimos votos por los cambios de relato, por no cumplir los compromisos", señaló el alcalde Daniel Jadue (PC) sobre la derrota del Apruebo, apuntando al gobierno de Gabriel Boric. En ese sentido, explicó que "la extensión del Estados de Excepción en Wallmapu" y "no acelerar el proceso de indulto" contribuyó al avance del Rechazo.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), apuntó al Gobierno tras la derrota del Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre.

Cabe recordar que un 61,87% de los electores rechazó la propuesta constitucional emanada de la Convención, por lo que ahora se articulará un nuevo proceso para redactar una Cara Fundamental que reemplace a la de 1980.

En ese sentido, el jefe comunal criticó los “cambios de relato” y el “no cumplir los compromisos” por parte de la administración de Gabriel Boric.

“Este 62% versus 38% tiene algo de castigo al gobierno actual, a nuestro gobierno. Y hoy sería legítimo preguntarse si ceder ante las presiones de la derecha y ante la tecnocracia neoliberal, como en el tema del quinto retiro, nos hizo ganar o perder votos”, señaló Jadue en el programa online “Sin Maquillaje”.

Asimismo, sostuvo que “uno tendría que preguntarse, por ejemplo, si la extensión del Estados de Excepción en Wallmapu contribuyeron a ganar algún voto. Los números indican que no, que perdimos votos”.

“Alguien podría preguntarse legítimamente si no retirar las querellas a los presos de la revuelta y no acelerar el proceso de indulto y no terminar con la presión política en nuestro país nos hizo ganar o perder votos”, agregó.

Con estos elementos sobre la mesa, el contendor de Boric en las primarias presidenciales de 2021 aseguró que “todo indica que perdimos votos, por los cambios de relato, por no cumplir los compromisos y por subordinar la política a la tecnocracia neoliberal”.

Finalmente, llamó a hacer una autocrítica al comendo del Apruebo. “Yo creo que se cometieron errores garrafales, se hizo una campaña muy espejo”, dijo.