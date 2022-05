El Juzgado de Garantía de Valparaíso deberá revisar la admisibilidad de una denuncia por el delito de sedición que presentó el abogado Luis Mariano Rendón, en contra del almirante en retiro Miguel Ángel Vergara.

El excomandante en jefe de la Armada fue acusado de incitar a un golpe de Estado, además de traicionar al Alto Mando Naval, tras haber aludido a una “amenaza interna” en el país y llamar a prepararse “para saltar al abordaje”.

Por el delito de sedición fue presentada una denuncia en contra del almirante en retiro Miguel Ángel Vergara, quien en una actividad organizada por la Liga Marítima de Chile, en el marco de la conmemoración de las Glorias Navales, hizo alusión a “una amenaza interna”, llamando a “estar preparados para saltar al abordaje”.

En su discurso, el uniformado aludió especialmente a “los marinos de corazón bien puesto”.

En la ceremonia se encontraba presente el actual comandante en Jefe de la Armada, almirante Juan Andrés de la Maza, quien luego ofreció disculpas al Presidente Gabriel Boric y a la ministra de Defensa, Maya Fernández.

El abogado Luis Rendón, de forma particular, decidió presentar una denuncia ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, argumentando que Vergara incitó a un “golpe de Estado”.

Asimismo, añadió que lo que hizo fue una “seducción para que la Armada de Chile interrumpa el proceso constituyente que está viviendo el país y eso lo entendió todo el mundo”, aseguró el profesional.

Si autoridades no las usan, yo usaré las herramientas legales para resguardar nuestro proceso democrático. He presentado denuncia por sedición contra Vergara, ex CJ @Armada_Chile que hizo desembozado llamado al golpismo. Todo el peso de la ley sobre los que incitan a la violencia pic.twitter.com/FPztsryYhU

