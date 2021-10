La convencional constituyente Giovanna Grandón, conocida como la “Tía Pikachu”, envió un mensaje a quienes la agredieron la tarde del viernes en inmediaciones de Plaza Baquedano, en el contexto de una protesta que se desarrollaba en el lugar, reconociéndose “emocionalmente golpeada” y con una “profunda tristeza”.

“Un grupo de personas comenzaron a gritarme, insultarme, me escupieron, me lanzaron cerveza, botellas, piedras y me golpearon. A todas esas personas quiero decirles desde lo más profundo de mi corazón, que yo jamás guardo o guardaré rencor; sólo siento una profunda tristeza porque no puedo entender el ímpetu que los lleva al odio hacia una igual, hacia una compañera de ruta, que lucha y anhela, igual que ellas y ellos, un país más justo”, expresó Grandón a través de su cuenta de Instagram.

La constituyente añadió que “a pesar de sentirme emocionalmente golpeada, tengo mi alma intacta. La integridad es y será siempre el color que marcará mi senda como madre, esposa, abuela y también, la Tía Pikachu”.

“Podemos tener diferencias entre quienes salimos a la calle a decir no más inequidad, pero lo importante es cómo nos hacemos cargo de esas diferencias. El diálogo es el camino que facilita el entendimiento y nos permite avanzar”, puntualizó.

A su juicio, se están creando “artificialmente situaciones que dividen al pueblo, llevándonos a un punto vulnerable que facilita las condiciones sociales y políticas para no avanzar, en favor de quienes quieren que todo siga igual”.

Tras la agresión sufrida, Grandón recibió el respaldo transversal de figuras políticas y públicas, quienes repudiaron la el acto.

Revisa la carta completa: