Esta mañana, la mesa electa de la Convención Constitucional, compuesta por Elisa Loncón y Jaime Bassa, sostuvo una reunión con el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, para evaluar acciones colaborativas en medio de los problemas técnicos que ha sufrido la instancia en sus primeras jornadas de trabajo.

Cabe recordar que ayer debía iniciarse la primera sesión a las 15:00 horas, pero debió suspenderse porque no se contaba con las disposiciones tecnológicas adecuadas, tales como la instalación de pantallas y micrófonos para que los participantes pudieran comunicarse entre ellos.

“Hemos venido para buscar soluciones a los problemas que nos están afectando, en cuanto a la realización de la jornada de la Convención, que como todos saben no hemos podido sesionar por no existir las garantías técnicas ni de salud”, señaló la presidenta de la Convención, Elisa Loncón.

Además, la doctora en Humanidades y Literatura afirmó que la casa de estudios se comprometió a apoyar las labores de difusión de los temas que se traten en el órgano constituyente.

“Tener una colaboración permanente, no sólo para el caso puntual que tenemos, sino también para que la universidad, a través de su equipo de comunicación y su gestión pública, colabore en esta gran tarea que es comunicar el trabajo de la Convención a todos los sectores de Chile”, sostuvo Loncón.

Este lunes, el director de la U. de Chile afirmó que pusieron a disposición de la Convención Constitucional todas sus sedes e infraestructura de Arica a Puerto Williams.

A través de una carta a su presidenta, @elisaloncon, las y los rectores de las Universidades públicas @uestatales hemos puesto a disposición de la Convención Constitucional todas nuestras sedes e infraestructura de Arica a Puerto Williams. — Ennio Vivaldi (@EnnioVivaldi) July 6, 2021

Por su parte, el vicepresidente de la instancia, Jaime Bassa, dijo que “estamos en una situación muy compleja, no tan sólo desde una perspectiva técnico-administrativa, sino también desde una perspectiva política”.

“Aquí hay un poder del Estado que está tratando de instalarse, hay una manifestación del poder constituyente que está tratando de empezar a trabajar con normalidad y se ha encontrado con obstáculos”, agregó.

En la misma línea, agradeció el apoyo de la Universidad de Chile y de los demás centros de estudio estatales por ofrecer sus dependencias para el trabajo de la Convención en caso de ser necesario.

“Vamos a mantener un diálogo permanente con la universidad y con la red de universidades estatales. Hemos pedido a equipos de la universidad que nos acompañen al Congreso Nacional para tener una opinión confiable respecto alas condiciones técnicas que se están instalando”, aseveró.

“Tenemos toda la disposición para que las cosas funcionen e iniciar mañana miércoles, pero si las condiciones tecnológicas y sanitarias no están, vamos a sesionar en la Universidad de Chile. No vamos a permitir que, por errores técnicos y administrativos, la Constituyente no pueda iniciar su trabajo”, cerró.