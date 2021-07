Convencionales aún no tienen cómo comunicarse y sesionarán en la U.de Chile si problemas persisten

La mesa directiva de la Convención Constitucional informó este martes que no se realizará la sesión de esta mañana, debido a que aún no se corrigen los errores técnicos en la sede del Congreso en Santiago y que evaluarán trabajar en la tarde en la sede central de la Universidad de Chile.

“No tenemos todavía los computadores (…) No están las condiciones y no son las respuestas técnicas las satisfactorias, porque estamos dando una mala señal al país y para todo el trabajo que nos compete a nosotros de escribir la Constitución”, indicó Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional.

Por su parte, el vicepresidente de la instancia, Jaime Bassa, junto con responsabilizar al Gobierno por la demora en los trabajos y la falta de instalación de los equipos técnicos, indicó que a las 10:00 de hoy marte evaluarán si están las condiciones para trabajar en la Universidad de Chile.



“Vamos a tener una reunión con el rector de la Universidad de Chile, donde vamos a revisar las instalaciones de la universidad, para evaluar la posibilidad de que los constituyentes sesionen en las dependencias de la Universidad de Chile, dado que no están las garantías técnicas, tecnologías y sanitarias durante el día”, aseguró.

“Llegamos temprano a revisar las instalaciones para las sesiones de los constituyentes y hemos constatado que nuestras oficinas no se encuentran habilitadas, no tienen computadores, no tienen teléfono, sólo tienen luz y escritorios”, añadió.

Además, sostuvo que no está habilitado el canal de comunicación entre los constituyentes.

“Los canales aún no están habilitados. Anoche nos llegó la base de datos de todos pero el canal oficial para comunicarnos no funciona”, dijo.

En la misma línea, Bassa confirmó que se suspendió la sesión programada para hoy martes a las 10:00, y que conversarán con la Segpres para ver si mañana se puede sesionar en las instalaciones de la Convención.