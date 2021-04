Polémica han generado los dichos del sector empresarial sobre el proyecto que busca un tercer retiro de los fondos previsionales. Específicamente, se trata de las declaraciones del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Antonio Errázuriz, y del timonel de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía.

En conversación con Radio Universo, el líder de la SNA aseguró que “ha habido trabajo y falta gente que no llega a trabajar, porque reciben los bonos del Gobierno. Lo digo así de claro, ya que las mismas personas que buscan trabajo así lo explican. Si el Gobierno me está poniendo los bonos, para que voy a salir a trabajar”.

En respuesta a esta afirmación, el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Nolberto Díaz, sostuvo que las personas que no asisten a sus trabajos no lo hacen por los bonos que otorga el Gobierno, sino porque “tienen terror, tienen miedo a enfermarse y la gente trabajadora no tiene el sueldo, ni la aseguradora, ni las clínicas que atienden al señor Ariztía o al señor presidente de la CChC”.

“La gente trabajadora tiene miedo y terror de enfermarse, porque anda en transporte público, porque viven en casas con 6, 8, 10 o más personas. Cuando se enferma uno, en esas casas, se enferman todos”, agregó.

Por otro lado, expresó que los empresarios viven en un “país de mentira” y no comprenden la realidad que sufren los chilenos actualmente. “Han amasado fortunas por decenas de años, sobre todo pagando sueldos miserables”.

Sobre el proyecto que permitiría un nuevo retiro del 10% de las AFP, Díaz señaló que es urgente para la población, ya que el Gobierno no ha llegado con las medidas a tiempo. “Lo que ha hecho el señor Piñera es dejar sin seguridad social, sin trabajo y sin dinero para poder comprar alimento a los trabajadores. Eso los obliga a tener que rascarse con sus propias uñas, con los fondos de desempleo y los fondos de pensiones”, aseveró.

Finalmente, el vicepresidente de la CUT calificó como “una burla” y “una falta de respeto para el país” las declaraciones de Ricardo Ariztía. Además de su duro mensaje contra los trabajadores, el presidente de la SNA también manifestó que el tercer retiro se había vuelto algo político más que una búsqueda de soluciones para la ciudadanía.