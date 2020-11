La Sala del Senado rechazó la reforma constitucional transitoria presentada por diputados de oposición, que permite un segundo retiro del 10%.

Luego de eso, por 35 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones, los senadores respaldaron en general y en particular el proyecto de ley del Gobierno que permite el retiro de fondos previsionales.

En vivo

Minuto a minuto: Así fue la discusión

16:45 | El proyecto se aprobó en general y en particular y fue despachado a la Cámara de Diputadas y Diputados manteniendo el impuesto y el pago en dos cuotas.

16:41 | El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) insistió en la necesidad de ingresar una indicación para establecer un impuesto a los más altos estratos socioeconómicos que busquen retirar sus fondos de pensiones.

16:33 | La senadora y presidenta de la Cámara Alta, Adriana Muñoz (PPD), señaló: “Soy partidaria (…) de que todos y todas paguemos los impuestos que corresponden, pero también soy partidaria de que cuando hay beneficios, estos sean extensivos”.

16:28 | El senador Rabindranath Quinteros (PS) sostuvo que se abstendrá en el proyecto.

16:10 | Carlos Montes (PS) señaló que se abstendrá en el proyecto.

16:04 | La senadora Carolina Goic (DC) manifestó su voto a favor.

16:02 | Por su parte, el senador Alejandro García-Huidobro (UDI) manifestó su voto a favor, pese a aclarar que no le gusta el proyecto, sin embargo, reconoció que se debe llegar con ayuda a las personas que más lo necesitan en medio de la pandemia.

15:58 | El senador Álvaro Elizalde y presidente del Partido Socialista manifestó su voto a favor, sin embargo reprochó la actitud del Gobierno se presentar el proyecto a última hora.

15:51 | En tanto, el senador Alfonso de Urresti (PS) le pidió coherencia al Gobierno por el proyecto que presentó tardíamente de segundo retiro, mientras desde el parlamento se tramitaba otro.

15:45 | El senador Juan Antonio Coloma (UDI) intervino para señalar que es contradictorio que senadores se cuestionen por qué el Presidente recurre Tribunal Constitucional en esta ocasión por el proyecto de segundo retiro de los diputados, si no lo hizo en el primero. Según Coloma, Piñera precisamente no lo hizo por emplazamientos desde la oposición.

15:10 | Los senadores de la Democracia Cristiana (DC), Carolina Goic y Francisco Huenchumilla votaron a favor del proyecto del Gobierno.

14:53 | “Lo importante es cómo damos las facilidades para que las personas puedan enfrentar esta crisis. Existe desconfianza con el Gobierno y es evidente que este proyecto es contra de lo que los sectores más duros creen”, explicó el senador del PS Álvaro Elizalde.

14:45 | “Quiero criticar severamente, porque hay un déficit de conducción del Gobierno. Pasamos de un Gobierno que decía que el primer retiro era inconstitucional, a uno que -5 meses después- presenta uno para retirar el 10%. Como que se subió un poquito al carro”, manifestó el senador PPD, Ricardo Lagos Weber.

14:36 | “Lo que me interesa es que la gente reciba el 10% para la Navidad y el resto para mí es totalmente secundario”, expresa el senador socialista José Miguel Insulza.

14:33 | El senador del PPD, Guido Girardi, anuncia que votará en contra del proyecto del Gobierno, argumentando que respeta “el derecho de autor” de la reforma presentada por diputados de la oposición.

14:27 | “Que lo que se recaude en esta pasada, que según el gobierno son mil millones de dólares, no entre al circuito de los ingresos públicos y sea parte de una política solidaria”, sindica el senador del PS, Carlos Montes.

14:10 | “Hay una cantidad de falsedades, de campañas de confusión, de cosas que se dice que trae el proyecto. Este proyecto también contempla lo que dice en relación a la retención de las pensiones alimenticias, en el artículo tercero”, aclara el senador UDI, Iván Moreira.

14:02 | “El proyecto del Gobierno no hace más que refrescar la incoherencia del Gobierno (…) Frente a la posibilidad de este segundo retiro, por necesidades e insuficientes coberturas, nos llegan a amenazar que no se va a tramitar la reforma previsional”, cuestiona la senadora socialista Isabel Allende.

13:49 | “El cambio de votos de algunos senadores que habían comprometido con la reforma de los diputados y la incertidumbre que genera la intervención Tribunal Constitucional, nos obligan a viabilizar. No es que lo hubiésemos privilegiado, pero en este escenario estoy en la disyuntiva, si aprobar o abstenerme”, comentó el senador socialista, Rabindranath Quinteros.

13:34 | Los senadores Yasna Provoste, Adriana Muñoz y Carlos Bianchi presentaron una indicación para eliminar la carga impositiva de la norma. La primera legisladora explicó que “todos aquellos que tienen rentas de más de 688 mil pesos se verán afectados y creo que ellos no son los llamados super-ricos”.

13:30 | Senado inicia debate del proyecto del Gobierno del segundo retiro del 10%, enfatizando en la carga impositiva que puedan tener las personas que retiren parcialmente sus fondos.



13:23 | Por falta de quórum se rechaza la reforma presentada por diputados de la oposición para el segundo retiro del 10%: La norma recibió 23 votos a favor, 8 abstenciones y 10 en contra, sin alcanzar los 26 necesarios para ser aprobada.

13:12 | Comienza la votación y el senador José Miguel Insulza cita a Maradona: “Al gobierno se le arrancó la tortuga, nunca se ha visto uno tan lento e incompetente”.

12:56 | “Hoy se presenta una reforma constitucional y yo voy a aprobarla, pero no es una buena política pública que la gente pague la crisis con sus propios ahorros, me gustaría que se realizara un nuevo IFE, que se ampliar la posibilidad de postergar el pago de cuotas de créditos a las pymes(…) Es el momento de salir ayudar con recursos públicos, no se puede responder con respuestas técnicas a necesidades sociales”, afirmó el senador PPD, Felipe Harboe.

12:40 | “Este segundo retiro va sí o sí. Lo que está en discusión es cuál de los dos proyectos es el mejor y creo que el del gobierno tiene poderosas razones pues permite que quienes tienen más aporten e impide que las autoridades hagan un retiro”, expresó la senadora de RN, Marcela Sabat.

12:31 | “El Gobierno tiene mucha más herramientas que las que tiene el Congreso, por tanto nos gustaría ver una actitud proactiva del Gobierno para impulsar iniciativas que protejan a la familia chilena”, expone el senador socialista Álvaro Elizalde.

12:14 | “Qué contradicción más grande. El mismo proyecto aprobado, promulgado y pagado, ahora se convierte en inconstitucional. Y aparece, en el último momento, con un proyecto alternativo”, cuestiona el senador PS, Alfonso de Urresti.

12:03 | “Sabemos que es probable que no cuente con los votos, y los responsable es garantizar una alternativa, porque a veces hay que tener la valentía de ser pragmático (…) Va haber segundo retiro del 10%”, expuso la senadora DC, Carolina Goic.

11:53 | “Voy a votar por el proyecto que asegure el retiro y que sea en diciembre, pero lo digo sin ambigüedad que no podemos seguir llegando tarde (…) Debemos ayudar a que el retiro sea rápido y eficaz”, indicó el senador de RN, Manuel José Ossandón, para justificar que votará a favor del proyecto del Gobierno y no por el presentado por diputados de oposición.

11:36 | “Wuhan se demoró 10 semanas en controlar la cadena de contagios, Corea del Ser se demoró 8 semanas, nosotros llevamos 36 semanas y vamos a tener un rebrote, porque tenemos un gobierno que sigue manteniendo las mismas lógicas neoliberales, egoístas, insensibles, de estupidez humana para enfrentar esto (la pandemia)”, dijo el senador PPD, Guido Girardi.

“Si hubiese ayuda social seria, no habría retiro del 10%”, agregó.

11:18 | “La gente está con rabia por la desigualdad de nuestro país, no es solo porque la gente perdió el empleo, eso se une el desapego al sistema previsional, un sistema previsional fracasado, abusivo, ilegítimo”, dice el senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier.

11:14 | “La reforma hoy está presentada en el Tribunal Constitucional, donde va a ser rechazado, si insistimos en la reforma, le estamos diciendo a las personas que no van a tener segundo retiro (…) Por eso llamó a aprobar el proyecto presentado por el Ejecutivo, porque está garantizado para que las personas reciban su 10%”, dice el senador independiente, pro RN, Juan Castro.

11:01 | “Se va hacer un retiro del 10% a través del camino legal que corresponde y se ha preguntando por qué no se hizo una presentación al TC en el primer retiro, porque quienes lo presentaron, dijeron que sería por una única vez”, comenta la senadora Jacqueline Van Rysselberghe.

10:42| “Yo que le recrimino al Gobierno que tuvo una actitud de brazos caídos en el primer retiro (…) Y a la hora undécima, el jueves pasado presenta un proyecto de ley para parar futuros retiros”, cuestionó el senador Ricardo Lagos Weber.

10:41 | Por petición del senador Carlos Bianchi se extenderá el tiempo de la sesión de las 14:00 horas hasta las 16:00, con el objetivo de alcanzar a votar la reforma presentada por la oposición y el proyecto del Gobierno.

10:35| Inicia sesión de la Sala de Senadores donde se debatirá y posteriormente se votará la reforma constitucional presentada por diputados de oposición, que permite un segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones.