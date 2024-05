Este lunes se reunieron en Madrid el mandatario ucraniano, Volodomir Zelenski, y el presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, en donde firmaron un acuerdo bilateral sobre cooperación en materia de seguridad que se mantendrá durante un período de 10 años.

A través de su cuenta en la red social X, el presidente ucraniano informó que España proporcionará a Ucrania 1.000 millones de euros en asistencia militar este año, y 5.000 millones de euros adicionales para el período 2024-2027 a través del Fondo de Asistencia a Ucrania en el marco del Fondo Europeo de Paz, apuntó el mandatario.

El fin es brindar ayuda humanitaria, contribuir a la recuperación y reconstrucción económica, el apoyo a las reformas ucranianas en el camino hacia la membresía en la UE (Unión Europea) y la OTAN.

Este acuerdo permitirá a Ucrania reforzar sus capacidades, incluida la defensa antiaérea. Mediante un comunicado del Gobierno de España se dio a conocer que se comprometen 15 millones de euros para la recuperación, a través del Banco Mundial, para Moldavia y Ucrania; 1.5 millones de euros al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para desminado humanitario en Ucrania; y 1.5 millones de euros en material y medios de transporte para fortalecer las capacidades de Ucrania en la lucha contra el crimen y el tráfico de armas y personas.

Adicionalmente, el apoyo de España contribuirá al fortalecimiento de las sanciones contra Rusia.

Durante el encuentro debatieron un mayor fortalecimiento de la defensa aérea de Ucrania y las formas en que España puede ayudar. Por tanto, Zelenski comunicó a su Primer Ministro sobre la situación en primera línea y los intentos de Rusia de ampliar la guerra.

“Estas semanas, nuestros soldados están contrarrestando otra ofensiva rusa, y por eso es especialmente importante para nosotros intensificar nuestro trabajo conjunto con nuestros socios –en aras de una mayor seguridad y de obligar a Rusia a firmar la paz– por todos los medios”, refirió Zelenski.

Today in Madrid, Prime Minister @sanchezcastejon and I signed a bilateral agreement on security cooperation.

Spain will provide Ukraine with €1 billion in military assistance this year and additional €5 billion for the period 2024-2027 through the Ukraine Assistance Fund under… pic.twitter.com/zETHgcb44o

