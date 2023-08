Una fuerte explosión se reportó durante la jornada de este miércoles en una fábrica óptico-mecánica de Zagorsk, ubicada en la ciudad de Sergiyev Posad en Moscú.

Según lo han detallado varias agencias de noticias, esta tragedia -de la que aún se desconoce el origen- ya dejó al menos a 52 personas heridas.

Se trata de una planta productora de dispositivos ópticos y electrónicos para las agencias de defensa y seguridad en Rusia, según informó la agencia Anadolu.

Huge explosion at the Russian Zagorski military optics manufacturers near Moscow. The plant makes optics for missiles and aircraft, as well as night-vision goggles and scopes. Cause unknown but Russia claiming the explosion was “human error.” pic.twitter.com/zVj8DautmD

— Oliver Marsden (@OliverGMarsden) August 9, 2023