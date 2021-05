Los mandatarios de los países de la Unión Europea (UE) discutirán sobre un endurecimiento de su régimen de sanciones contra Bielorrusia.

Esto, después que Minsk desviara un avión de pasajeros y detuviera a un opositor.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, “planteará la cuestión del aterrizaje forzoso del vuelo de Ryanair en Minsk”. “Se discutirán las consecuencias y posibles sanciones”, según un portavoz de esta institución europea.

Bruselas decidió prorrogar hasta el 28 de febrero de 2022 las sanciones impuestas al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, y a otros responsables del régimen por la represión de las protestas contra su reelección en 2020.

El testimonio de un viajero francés

Lo que ocurrió durante el vuelo aún no está claro. Se han escuchado rumores de explosivos a bordo o también un conflicto entre pasajeros que exigían un aterrizaje.

Estos rumores son desmentidos por el testimonio de un viajero francés, contactado por Stefanie Schüler.

Arthur Six volvía de un fin de semana en Grecia y su viaje desde Atenas incluyía una escala en Vilna antes de llegar a París. Six contó que el viaje transcurría sin problemas y sin ningún incidente o altercación dentro del avión, hasta que el piloto hizo anunció el desvío.

Según Six, que agrega no haber visto ningún avión de combate bielorruso, el ambiente dentro del avión era normal, y que el opositor bielorruso, Roman Protasevich, no fue arrestado dentro del avión sino que desembarcó como los demás pasajeros.

“No podemos permitir que este incidente se produzca con advertencias o comunicados duros de prensa” como respuesta, agregó el responsable irlandés, que pidió “sanciones”.