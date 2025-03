Los ladrones chilenos en Estados Unidos han sido objeto de un reportaje por parte del diario británico The Telegraph, que reveló cómo operan estas bandas especializadas en robar lujosas casas, especialmente de atletas y famosos. Autoridades estadounidenses han cuestionado la falta de acción firme de la Administración de Donald Trump ante este aumento de robos millonarios. Se destaca la sofisticación de los ladrones chilenos, quienes utilizan autos de lujo y trajes 'ghillie' para camuflarse, además de bloquear cámaras de seguridad. Se han arrestado varios individuos, pero se estima que la banda ha obtenido más de 5 millones de dólares en ganancias ilegales. El fiscal Todd Spitzer ha criticado la Visa Waiver y la laxitud en la entrada de criminales chilenos al país, señalando la ironía de deportar a criminales mientras se permite la entrada de estos delincuentes.

Los ladrones chilenos en Estados Unidos (EEUU) siguen dando de qué hablar. Esta vez, un diario británico ahondó en el modus operandi de estas bandas que se centran en robar lujosas casas, principalmente de atletas estrellas o famosos.

Si bien no es novedad que hayan chilenos involucrados en este tipo de hechos delictuales, sí ha llamado la atención el aumento de dichos robos millonarios en el país norteamericano.

Algunas autoridades estadounidenses han cuestionado la ‘poca firmeza’ con la que ha actuado el sistema federal, en particular la Administración del presidente de EEUU, Donald Trump, ante estos criminales.

Ahora, el diario británico The Telegraph reveló la manera aparentemente sofisticada con la que operan los ladrones chilenos, quienes incluso ocuparían autos de lujos en sus robos y elementos para camuflarse.

El modus operandi de ladrones chilenos en EEUU “rivaliza” con Amazon

El artículo el citado medio aborda que los ladrones chilenos estarían aprovechando de operar bajo la sombra de la persecución federal en contra de los criminales Tren de Aragua.

“Los criminales chilenos están trabajando silenciosamente detrás de escena”, señala.

Por su parte, el fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer, quien ya ha cuestionado al Gobierno Federal de EEUU ante la delincuencia de las bandas chilenas y exigido la suspensión del programa de la Visa Waiver, comparó la forma en que ejecutan los robos con la manera en que Amazon realiza la entrega de sus pedidos.

“Estos delincuentes llevaban a cabo una operación de robo con una sofisticación que rivaliza con la de Amazon… en lugar de enviar conductores de reparto, estaban enviando ladrones entrenados por todo el sur de California”, detalló.

En particular, los estados que se han registrado en el radar de dichos delincuentes son: Colorado, Carolina del Norte, Arizona, Texas, Virginia, Pensilvania y otros como California. No obstante, en los alrededores de este último es donde se ha concentrado la mayoría de las operaciones criminales debido a la “actitud blanda” frente a la delincuencia.

Y es que los lujosos barrios presentes en California, principalmente de deportistas estrellas y famosos, son los focos perfectos para estas ‘calculadores’ y ‘pacientes’ bandas de ladrones chilenos.

Entre los deportistas afectados hasta ahora, se encuentran jugadores de la National Football League (NFL), como Joe Burrow, Patrick Mahomes y Travis Kelce (este último, pareja de la cantante Taylor Swift). Las pérdidas por los robos superan el millón de dólares, según las autoridades y medios locales.

Trajes ‘ghillie’ y Maseratis como camuflaje

Por lo anterior, el citado medio señala que las autoridades estadounidenses han incautado trajes ‘ghillie’ que los delincuentes usarían para camuflarse entre los arbustos y evitar ser descubiertos por los vecinos, mientras observan y analizan sus objetivos (las casas más lujosas).

En tanto, otra fuente aseguró que los sujetos arriendan Maseratis y otros autos de alta gama para poder circular y observar los barrios sin levantar sospechas de los residentes.

Por otra parte, los delincuentes suelen bloquear las cámaras de seguridad de las casas. Esto, aprovechando que la mayoría de estas requieren estar conectados a Internet para operar.

“Las autoridades creen que las pandillas tienen miles de miembros repartidos por todo Estados Unidos. Solo en el condado de Orange, al menos cien casos están siendo procesados ​​o investigados”, subraya The Telegraph.

Una concesionaria parte de la red criminal

De acuerdo con una denuncia federal presentada en 2024 y recogida por el citado medio, estos ladrones -principalmente chilenos y que han acumulado millones de dólares robando iPads, tarjetas de débito, Rolex, bolsos Gucci y otras joyas de lujo- habrían desarrollado las operaciones desde un concesionario vehicular de Los Ángeles.

El documento apunta a que los líderes de la banda delictual concedían automóviles -de distintos modelos- a los individuos para efectuar los robos.

En cuanto a la implicancia de ladrones chilenos, entre enero y febrero fueron arrestados unos siete sujetos a raíz de ‘errores’ que cometieron, entre ellos, tomarse fotos con las especies robadas. Si bien esas imágenes las eliminaron, luego fueron recuperadas por la Policía.

Hasta la fecha, las autoridades estadounidenses han detenido a más de 130 individuos -de diferentes nacionalidades- que estarían vinculados a esta red criminal. Un informante del FBI habría permitido el arresto de estos involucrados. Sin embargo, la banda ya habría obtenido más de 5 millones de dólares en ganancias mediante el mercado negro.

Del mismo modo, tanto fiscales como policías alertan que aquello sólo sería ‘la punta del iceberg’, responsabilizando el incremento de estos hechos delictuales a un vacío legal, entre ellos la Visa Waiver.

Fiscal Spitzer carga con dardo a Trump

“El año pasado, miembros del Congreso realizaron audiencias donde testificamos sobre este problema. Pero la realidad es que ahora que los atletas de alto perfil están perdiendo millones de dólares en propiedades, el tema está recibiendo mucha atención“, cuestionó Spitzer el mes pasado en entrevista con Fox News.

Si bien el persecutor ha sido un férreo partidario e impulsor de que se paralice este beneficio de visas a Chile, aclaró al citado medio que “esto no significa que los chilenos no puedan ingresar a nuestro país. Simplemente, no podrían hacerlo bajo el programa de Visa Waiver”.

“Es un trámite en línea de 21 dólares sin verificación de antecedentes, lo cual es una violación de nuestro acuerdo con Chile. Estamos hablando de 350.000 chilenos al año. No es un problema menor. Es un abuso“.

“Y aquí está la ironía: en este momento, con la nueva administración, la cual apoyo, el presidente (Donald Trump) ha dicho que deportará primero a todos los criminales. Mi pregunta es: ¿Por qué permitimos que estos criminales (chilenos) entren en primer lugar, cuando ni siquiera sabemos quiénes son?“, criticó.

“Esto va en contra de nuestro acuerdo con Chile. Es el único país sudamericano que sigue en este programa. Todos los demás países de Sudamérica que alguna vez participaron fueron eliminados del programa por enviar criminales a Estados Unidos”, sostuvo.