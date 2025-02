Nuevamente la Visa Waiver se ha vuelto tema de debate en Estados Unidos (EE.UU). Ahora el fiscal Todd Spitzer, del condado de Orange, en California, reiteró su propuesta de cancelar el programa de visas a Chile, dado el aumento de millonarios robos protagonizados por chilenos en el país norteamericano.

Las declaraciones del persecutor estadounidense se dan en el marco de los siete ciudadanos chilenos que fueron acusados esta semana de estar involucrados en una serie de robos en EE.UU, principalmente en el estado de California, donde jugadores de la National Football League (NFL) han resultado afectados.

Entre estos deportistas se encuentra Joe Burrow, Patrick Mahomes y Travis Kelce -este último, pareja de la cantante Taylor Swift-, cuyas pérdidas superan el millón de dólares, según las autoridades y medios locales.

En ese contexto, el fiscal Todd Spitzer conversó con Fox News, donde hizo hincapié en que lleva “casi dos años gritando sobre este asunto” de ladrones chilenos operando en diferentes ciudades de Estados Unidos.

“Incluso invité al expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien fue mi colega cuando éramos legisladores en la Asamblea de California. Lo traje aquí a California para que recibiera información sobre el tema. Nos reunimos con el FBI. Ellos lo saben. El Departamento de Justicia lo sabe. Seguridad Nacional lo sabe. El Departamento de Estado también. Es el mayor secreto en Washington y nadie parece querer hacer nada al respecto“, aseveró.

“El año pasado, miembros del Congreso realizaron audiencias donde testificamos sobre este problema. Pero la realidad es que ahora que los atletas de alto perfil están perdiendo millones de dólares en propiedades, el tema está recibiendo mucha atención“, cuestionó.

“Sin embargo, esto es turismo delictivo. Estos chilenos han estado viniendo por años. Todo el mundo lo sabe. Están yendo a Orlando, Florida, donde está Disney World. Vienen al Condado de Orange, California, donde está Disneyland. Y no vienen a visitar ‘el lugar más feliz del mundo’. En realidad, vienen a robar en una de las naciones más ricas del planeta“, detalló.

Si bien el persecutor ha sido un férreo partidario e impulsor de que se paralice este beneficio de visas a Chile, aclaró al citado medio que “esto no significa que los chilenos no puedan ingresar a nuestro país. Simplemente, no podrían hacerlo bajo el programa de Visa Waiver”.

“Es un trámite en línea de 21 dólares sin verificación de antecedentes, lo cual es una violación de nuestro acuerdo con Chile. Estamos hablando de 350.000 chilenos al año. No es un problema menor. Es un abuso“.

“Y aquí está la ironía: en este momento, con la nueva administración, la cual apoyo, el presidente (Donald Trump) ha dicho que deportará primero a todos los criminales. Mi pregunta es: ¿Por qué permitimos que estos criminales (chilenos) entren en primer lugar, cuando ni siquiera sabemos quiénes son?“, criticó.

“Esto va en contra de nuestro acuerdo con Chile. Chile es el único país sudamericano que sigue en este programa. Todos los demás países de Sudamérica que alguna vez participaron fueron eliminados del programa por enviar criminales a Estados Unidos”, sostuvo.

En tanto, el fiscal Spitzer compartió la entrevista a FOX News en su cuenta de X, donde resaltó que “no podemos seguir permitiendo que los estadounidenses sean aterrorizados en sus propios hogares” ante la oleada de robos protagonizada por ladrones chilenos. A su vez, etiquetó en la publicación al secretario de Estado, Marco Rubio; la secretaria Seguridad Nacional, Kristi Noem; y a otros departamentos de Estado de EE.UU, así como al Gobierno de Chile, haciendo un llamado a abordar este problema.

Orange County District Attorney Todd Spitzer joined Lawrence Jones on Fox & Friends this morning to address the ongoing loophole of the Department of Homeland Security's ESTA Visa Program that continues to be exploited by Chilean organized crime rings to funnel thousands of…

