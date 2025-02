Detienen en EE.UU a ladrón chileno que usaba aparato para bloquear comunicación de la Policía

Nuevamente un ladrón chileno ha centrado la atención de las autoridades de Estados Unidos (EE.UU). El sujeto fue detenido luego de realizar un robo en una vivienda en el estado de Texas, tras lo cual quedó al descubierto que usaba un dispositivo para bloquear los equipos de comunicación de la Policía.

El individuo fue identificado como Ignacio Castillo Contreras, de 22 años, y fue arrestado en la ciudad de Houston, en relación con un incidente ocurrido el pasado 8 de febrero, según informó la Policía de West University Place, consigna Fox News.

En ese contexto, los uniformados encontraron un dispositivo de interferencia de radiofrecuencia en su mochila, el cual generó intermitencias e impidió el uso correcto de los equipos de comunicación de la Policía. Este aparato estaría prohibido en EE.UU, por lo que su hallazgo ha generado preocupación en las autoridades.

El experto en tecnología Juan Guevara Torres, en conversación con Fox 26, explicó que el aparato incautado al sujeto corresponde a “un dispositivo de rastreo por radiofrecuencia (el cual) envía una gran cantidad de señales de alta intensidad a tu alrededor. (…) Bloquea las señales que van del punto A al punto B”.

“En mi opinión, como experto en tecnología, puedo decirles que quien hizo esto tiene cierto conocimiento táctico sobre cómo usar este dispositivo y dónde colocarlo”, subrayó.

Por su parte, el exfiscal de distrito del condado de Harris, Kim Ogg, alertó al citado medio que lo realizado por el individuo, “de interferir con los oficiales de policía locales que estaban respondiendo a las llamadas con sus radios, llaveros ingresando a sus autos y cámaras corporales, hace que sea una situación peligrosa para la policía“.

“Si imaginas a un criminal común cometiendo un crimen con un dispositivo de interferencia de radiofrecuencia, ahora agrega a eso a alguien con verdaderas malas intenciones que quiere dañar a mucha gente, como un terrorista, un asesino en masa, y la cosa se pone aterradora rápidamente“, sostuvo el jurista.

Tras su captura, el ladrón chileno fue puesto a disposición de la justicia, donde dijo que no era estadounidense y se encontraba en la zona hace un par de meses, afirmando que se estaba hospedando en un hotel.

🚨 🇺🇸 ILLEGAL IMMIGRANT CAUGHT WITH POLICE RADIO JAMMER IN TEXAS BURGLARY

Chilean national Ignacio Castillo Contreras was arrested for burglary in West University Place with a concerning discovery:

A device that disabled police communications, body cameras, and vehicle key… pic.twitter.com/7G25zja1NS

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 17, 2025