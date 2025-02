Un grave accidente entre dos aviones se registró en el aeropuerto de Scottsdale, en el estado de Arizona (EE.UU), donde un jet privado del cantante Vince Neil se salió de la pista e impactó a otra aeronave, dejando al menos un muerto y tres heridos.

El avión que protagonizó el incidente corresponde a un Learjet 35A, de la empresa Chromed in Hollywood, LLC vinculada al líder de Mötley Crüe, el cantante Vince Neil, según confirmó un representante.

De acuerdo a lo señalado por el abogado Worrick Robinson a CNN, la aeronave -que no transportaba a Neil- iba con dos pilotos y dos pasajeros a bordo.

Por circunstancias que se investigan, el jet privado había despegado desde de Austin, Texas, y se salió de la pista 21 mientras aterrizaba en el terminal aéreo de Scottsdale.

Así quedó captado por las cámaras de televigilancia del lugar, que muestran cómo el avión perdió el control y se deslizó por varios metros hasta impactar a la otra aeronave, un Gulfstream G200, operado por Jet Pros y que se encontraba estacionado.

Al respecto, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) informó que abrió una investigación para esclarecer las razones que causaron este accidente.

“Parece que el tren de aterrizaje principal izquierdo falló al aterrizar, lo que provocó el accidente”, declaró la portavoz de la ciudad, Kelli Kuester.

El jefe del Departamento de Bomberos de Scottsdale confirmó que el siniestro, del que recibió un primer aviso a las 16:39 horas (20:39 hora de Chile), afectó a un total de cinco personas, de las cuales por el momento solo se reportó un muerto.

Si bien la FAA detuvo los vuelos en la pista 21 del aeropuerto debido al accidente, luego fue reabierta en la noche.

Scottsdale Airports runway has reopened following the earlier aircraft incident. pic.twitter.com/LTAnuqVl88

— Scottsdale Airport (@FlyScottsdale) February 11, 2025