Un avión de la compañía Japan Airlines chocó con una aeronave de Delta en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, Estados Unidos (EE.UU), lo que obligó a los equipos de emergencia a activar los protocolos para la evaluación de la situación y a los pasajeros a descender de las máquinas.

El hecho ocurrió a eso de las 10:37 horas de este miércoles, en momentos en que el vuelo JL68 de Japan Airlines, un Boeing 787-9 Dreamliner, llegó desde Tokio al terminal aéreo. El avión de Delta, un Boeing 737-800 con 142 pasajeros, se encontraba detenido ad portas de su salida hacia Puerto Vallarta, México.

Según informó la Administración Federal de Aviación de EE.UU (FAA) en un comunicado, “el ala derecha del vuelo 68 de Japan Airlines chocó con la cola del vuelo 1921 de Delta Airlines”.

Tanto bomberos, como la policía y las operaciones de SEA del puerto de Seattle respondieron al incidente, que tuvo lugar “en la rampa de SEA en una línea de taxis entre S Concourse y los hangares de mantenimiento del aeropuerto sur”, afirmaron las autoridades del aeropuerto.

En ese sentido, señalaron que el accidente se produjo cuando el avión de Japan Airlines “se encontraba en movimiento y aparentemente chocó contra la cola de un avión de Delta Airlines estacionado”.

El hecho quedó registrado por los usuarios del terminal aéreo, así como también por parte de uno de los pasajeros que iba a bordo del avión de Japan Airlines.

A causa de este hecho, no se reportaron personas heridas, ya sea como pasajeros o tripulantes de las aeronaves. Los usuarios que se encontraban a bordo de los aviones fueron desembarcados y llevados hasta el terminal aéreo.

“El impacto en las operaciones del aeropuerto es mínimo, ya que el accidente ocurrió en una pista de rodaje. Se recomienda a los pasajeros que consulten con sus aerolíneas si van a volar hoy”, agregaron.

At approximately 10:17 a.m. this morning, Port of Seattle Fire, Police and SEA operations responded to an incident on the ramp at SEA on a taxi line between S Concourse and the south airport maintenance hangars. (1/3) pic.twitter.com/lhDKdShN50

