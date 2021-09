El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) emitió este miércoles una alerta por inundación repentina en el área metropolitana de Nueva York, esto en el marco de la presencia de la tormenta tropical Ida, que ha generado varias inundaciones en la costa este de Estados Unidos.

“Se ha emitido una emergencia por inundación repentina para el área metropolitana de la ciudad de Nueva York. Ésta es una SITUACIÓN ESPECIALMENTE PELIGROSA. ¡BUSQUE TERRENO MÁS ALTO AHORA!”, indicó la NWS en su cuenta de Twitter.

A Flash Flood Emergency has been issued for Metro New York City. This is a PARTICULARLY DANGEROUS SITUATION. SEEK HIGHER GROUND NOW! pic.twitter.com/yexMyBLa76

— National Weather Service (@NWS) September 2, 2021