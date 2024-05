Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Victoria\'s Secret anunció el regreso de sus icónicos desfiles de moda tras seis años de ausencia, revelando la noticia a través de un video en redes sociales. Candice Swanepoel, modelo sudafricana y rostro de la marca, destacó el regreso luciendo un atuendo con el lema "Victoria\'s Secret, WE ARE BACK, Fashion Show 2024". Desde 1995 hasta 2018, el desfile contó con reconocidas modelos y actuaciones musicales en vivo de artistas como The Weeknd y Lady Gaga. Tras cancelar el evento en 2019 debido a críticas por falta de inclusividad en sus diseños y caída en las ventas, la marca decidió regresar a las pasarelas con su característica lencería, piedrería y alas. Aunque no se han revelado detalles sobre la próxima edición, se invita al público a estar atento a futuras novedades, generando gran expectación entre los seguidores.