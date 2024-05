Sin duda, el mundo de la moda está constantemente innovando con nuevas tendencias, muchas veces impensadas. Tal es el caso de los jeans de la marca Jordanluca, los cuales simulan una mancha de orina.

La firma de moda Jordanluca, establecida en el Reino Unido, presentó en su colección otoño – invierno 2023, un particular vestuario.

Esta nueva creación consta de un jeans, que muestra una mancha que va desde los bolsillos, hasta las entrepiernas.

Este particular diseño, llamado ‘Stain Stonewash’, busca formar conciencia de los procesos biológico del ser humano, según su creador.

Según indica Infobae, la marca argumentó que quiere provocar un diálogo sobre la aceptación y la naturalización de los procesos biológicos humanos que normalmente se ocultan.

Respecto al concepto de “orina”, la marca de moda indicó que la mancha es “como un efecto intencionado del ‘Lavado a la piedra’, y no como una representación de una mancha de orina”, que erróneamente se asoció a este concepto, explica el sitio.

Respecto al precio de estos Jeans, que actualmente están agotados en el mercado, según consigna Infobae, en un inicio salieron a un precio de 756 euros.

Sin embargo, con el paso de los días fueron rebajados a 500 euros, lo que equivale a $497.823 en pesos chilenos.

En cuanto al recibimiento y reacción de las persona ante esta moda, muchos no entendieron el concepto y su sentido.

Jordanluca, a British-Italian menswear brand, launched its pair of “Stain Stonewash” Jeans featuring a dark stain in the groin area.

The lighter wash version of the “pee stain denim” jeans, which retail for $1,111 USD, have completely sold out online. 👖🥺➡️🚽😜 pic.twitter.com/yP0WEBXXtX

— 🦋𝕏 – 𝕊𝕖𝕣𝕖𝕟𝕕𝕚𝕡𝕚𝕥𝕪 – 𝕏🦋 (@serendi06477302) May 2, 2024