En otoño, época de hojas doradas y cambios climáticos, es clave ajustar la vestimenta a las condiciones del tiempo. Los abrigos largos y chaquetas tipo trench en tonos tierra son esenciales, junto con tejidos naturales como lanas y algodones gruesos. No pueden faltar las botas estilo militar y de montaña. Para vestir en esta estación, la regla de oro son las capas, empezando con una base ligera y terminando con una capa externa resistente al viento y la lluvia. Accesorios como sombreros, bufandas y guantes no solo protegen del frío, también añaden estilo al look. Monitorear la temperatura y ajustar las capas es vital ante las variaciones climáticas. ¡Sigue estos consejos para disfrutar del otoño chileno!