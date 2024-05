La actriz Reese Witherspoon sorprendió al mundo al enfundarse nuevamente en rosado y cargar a Brucer para confirmar la nueva serie inspirada en "Legalmente Rubia". Durante el lanzamiento de la precuela de la cinta, que llegará como una serie a Prime Video, Witherspoon se caracterizó como la querida Elle Woods, incluso recreando el famoso "Bend & Snap". La serie, titulada "Elle", estará ambientada en la adolescencia de la abogada siete años antes de la primera película. Aunque no hay fecha de estreno confirmada, se estima que podría llegar entre 2025 y 2026 si la producción comienza este año. A pesar de que la participación de Witherspoon como protagonista no está confirmada, será productora junto a su empresa Hello Sunshine, lo que abre la posibilidad de algún cameo o aparición sorpresa en la serie.

Después de más de dos décadas de haber interpretado a la divertida Elle Woods, Reese Witherspoon, volvió a enfundarse en rosado y a cargar a Brucer para confirmar la nueva serie inspirada en “Legalmente Rubia”.

Este martes se llevó a cabo el lanzamiento de lo que será la precuela de la cinta, que llegará como una serie a la plataforma Prime Video.

Fue la misma actriz estadounidense quien publicó un video en sus redes sociales personificando a la querida Ellie, para ello, usó un traje de dos piezas de tweed rosado, sus tacones del mismo tono, además de su mítico cabello rubio.

En la presentación, la artista incluso recreó que recordado “Bend & Snap”, y el pequeño Brucer también tuvo una aparición en el escenario.

“Antes de convertirse en la géminis vegetariana más famosa que se ha graduado en Derecho en Harvard, no era más que una chica de colegio normal y corriente de los 90. Y todos ustedes van a llegar a conocerla, el próximo año. Estoy muy emocionada”, escribió Reese Witherspoon en su cuenta de Instagram junto al mencionado video.

¿Qué se sabe de la nueva serie de “Legalmente Rubia”?

Tal como se pudo ver en las imágenes liberadas por el streaming, la serie llevará por nombre “Elle” y estará ambientada en la adolescencia de la abogada, siete años antes de la primera película.

Si bien la serie no tiene una fecha de estreno establecida, es posible que esta llegue a la plataforma entre 2025 y 2026, si la producción comienza durante este año.

Pese a que no hay muchos datos confirmados al respecto, todo parece indicar que Reese Witherspoon, no protagonizará la serie, pero será productora junto a su empresa Hello Sunshine, aunque esto no descarta que pueda hacer algún cameo o aparición sorpresa.