La exparticipante de Calle 7 (TVN), Catalina Vallejos, hizo un mea culpa la tarde de este miércoles tras afirmar que no se vacunaría contra el covid-19 porque sentía que podía defenderse sola del virus y que sus “defensas son muy fuertes”. “Nunca le tomé el peso que debía (a la enfermedad)”, dijo.

A través de sus Historias de Instagram, y luego de críticas de rostros de televisión e, incluso, de La Moneda, la también influencer volvió a las redes sociales luego de un receso de algunos días.

Vallejos comenzó señalando que, tras sus afirmaciones, “lamentablemente fue un poco fuerte y agresivas la gran mayoría de las respuestas. Sin duda, me tuvo varios días pensando”.

La mujer de 31 años continuó manifestando que revisó de nuevo los videos que previamente habían sido publicados en su cuenta de Instagram, y se decidió a hacer “un mea culpa”. “Me equivoqué”, reconoció.

Argumentó que “cometí un error al afirmar que sólo con mis defensas, si es que me alimento bien, puedo combatir cualquier enfermedad, siendo que nadie tiene la vida asegurada”, añadiendo que aunque trata de promover una vida saludable entre sus seguidores, “obviamente no soy inmortal, pero creo que ese es el camino para reducir los riesgos y enfermedades a los que estemos expuestos”.

Más tarde expuso que entiende que es “una persona con influencia” en redes sociales y que eso le conlleva una gran responsabilidad. No obstante, advirtió que es una “mujer que comete errores”.

“Y claro, como en mi círculo cercano no tuve a nadie comprometido con la enfermedad, nunca le tomé el peso que debía. Sé que hay gente que no lo ha pasado bien y debe ser terrible perder a un ser querido, y por eso quiero pedir disculpas si pasé a llevar a alguien”, puntualizó.

Críticas de todos lados

Recordemos que la polémica comenzó el pasado domingo, cuando se viralizaron los videos de la exCalle 7 en redes sociales. “No me voy a vacunar, el por qué es porque en realidad casi nunca me vacuno con nada, ni con la influenza ni con nada que salió nuevo, porque siento que puedo defenderme yo misma, mis defensas son muy fuertes, trato de alimentarme bien, como saludable, hago deportes”, dijo.

Y si bien aclaró que no llamaba a no vacunarse, agregó que inocularse sería “meterme más virus o una vacuna experimental que no sé sabe qué va a pasar a mediano o largo plazo. Cuido mi organismo, me puedo defender, mi organismo está muy fuerte, tengo las defensas fuertes, así que no tengo miedo al virus (…) Esa es mi opinión, al que le guste bacán, al que no le guste, bien también, cada uno tiene su opinión y es respetable”.

Las imágenes, que aparecieron en portales de noticia y matinales de televisión, generaron críticas provenientes de diversos sectores.

En Mucho Gusto (Mega), el periodista José Antonio Neme llamó “a toda la gente que tiene un mínimo de responsabilidad (…) con grupos de gente joven, de que no hablen huevadas (sic), perdón”. Luego ironizó con sus dichos y sumó el polémico video del médico Rodolfo Neira. “O sea, que mi cuerpo se va a proteger solo, que se me pegan los celulares al cuerpo… déjense de chambonadas”, emplazó.

María Luisa Godoy, en el Buenos días a todos (TVN), enfatizó en que “lo más grave es cuando uno tiene un millón de seguidores… Cata, querida, y te lo digo con mucho cariño; cuando uno tiene más de un millón de seguidores en el público que ella llega, que es el que no se está vacunando hoy día, también tiene que ser responsable del público que ella tiene, porque no es solo una opinión a ella”.

Incluso, el ministro de Salud Enrique Paris dijo en uno de los recientes balances por la crisis sanitaria del covid-19 que cree que “esos influencers negativos deberían pensar antes de transmitir esas señales” y, previamente, manifestó que “llamar a no vacunarse es llamar a enfermarse, hospitalizarse, ingresar a UCI y llamar a la muerte”.

Mira y escucha las declaraciones de Catalina Vallejos a continuación: