La influencer Catalina Vallejos se encuentra en el ojo del huracán tras reconocer que no tienen intención de vacunarse contra el coronavirus.

En una secuencia de Instagram Stories, la exchica Calle 7 explicó que no quiere ser inoculada apelando a que su cuerpo es lo suficientemente fuerte y que ella es una persona saludable por lo que tiene buen sistema inmune. Asimismo, explicó que ya estuvo contagiada con covid-19, por lo que tendría “anticuerpos” para defenderse del virus.

Pero, ¿qué tanta razón tienen sus argumentos?

“No me voy a vacunar, el por qué es porque en realidad casi nunca me vacuno con nada, ni con la influenza ni con nada que salió nuevo, porque siento que puedo defenderme yo misma, mis defensas son muy fuertes, trato de alimentarme bien, como saludable, hago deportes. Soy una persona saludable”, sentenció la joven de 31 años.

“Cuido mi organismo, me puedo defender, mi organismo esta muy fuerte, tengo las defensas fuertes, así que no tengo miedo al virus (…) Esa es mi opinión, al que le guste bacán, al que no le guste, bien también, cada uno tiene su opinión y es respetable”.

Al igual que Vallejos, muchos jóvenes creen que al ser “sanos”, las probabilidades que su cuerpo pueda defenderse mejor del virus son altas. No obstante, según explicó un artículo de CNN en español, “un sistema inmunológico fuerte y saludable puede ser terminar siendo contraproducente”.

Y es que, según afirmaron algunos expertos en dicha nota, han existido pacientes sin problemas de salud previos que “han sufrido tormentas de citocinas por covid-19”, que básicamente es cuando un “sistema inmunológico reacciona de forma exagerada, lo que puede provocar una inflamación grave u otros síntomas graves”.

Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia, recordó que muchos jóvenes sanos murieron en la pandemia de influenza de 1918, precisamente por esta tormenta de citocinas, “donde su cuerpo produce proteínas inmunológicas que en realidad causan daño”.

“Tuvimos una curva en forma de U. Los jóvenes y los ancianos los que murieron por diferentes razones”, añadió.

“Yo ya tuve el coronavirus”

Otro de los argumentos de Vallejos, es que ella ya estuvo infectada con covid-19. “Yo ya tuve el coronavirus, ya tengo los anticuerpos, por lo tanto es lo mismo que tuviera la vacuna, porque al final lo que sabemos es que la vacuna te protege como si tuvieras los anticuerpos. Te protege para que en realidad si viene el virus salvaje, no te mate”, continuó.

La verdad es que el tema de los anticuerpos ha sido analizado y estudiada desde el principio, generando debate entre los entendidos. Y si bien, es cierto que se puede hablar de una protección inicial, aún no se ha confirmado cuánto tiempo dura en el paciente.

De hecho, según un nuevo estudio realizado en Renania con datos del área de Bonn por el Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas (DZNE) “una de cada cinco personas recuperadas de COVID-19 no tiene anticuerpos después de tan solo seis meses”, consignó la revista Deutsche Welle.

Entre abril y junio de 2020, unos 5.100 adultos de Bonn fueron sometidos a pruebas de anticuerpos contra el coronavirus. En 22 participantes en el estudio se pudieron detectar anticuerpos “neutralizantes”, es decir, anticuerpos especialmente eficaces que impiden que el SARS-CoV-2 entre en las células. Sin embargo, la mayoría de los participantes o no tenían síntomas o eran leves: en algunos casos ni siquiera sabían que habían pasado el COVID-19.

Además, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en su sitio web aclaró que la reinfección es una posibilidad. “Si recibió un tratamiento para el COVID-19 con anticuerpos monoclonales o plasma de convaleciente, debe esperar 90 días para vacunarse contra el COVID-19”, afirman.

En tanto, Joseph Varón, jefe de personal del United Memorial Medical Center en Houston, aseguró a CNN En Español que no vacunarse ponen en riesgo a toda la población.

“Las implicaciones de no vacunarse son relativamente sencillas: te puede dar el covid muy severo y te puedes morir. Yo creo que es muy importante que la gente entienda que uno debe de vacunarse; uno requiere tener esa vacuna”, puntualizó.

En sus videos, la influencer también explicó que “yo no estoy diciendo gente no se vacune, no, cada uno hace lo que quiera”. “Yo la verdad lo he pensado bastante, he averiguado bastante también, así que siento que todas las opiniones se tienen que respetar, si ustedes se sienten tranquilos con su decisión está perfecto, esta es mi decisión y yo me siento tranquila“, dijo.

Otras polémicas

Vallejos ha protagonizado varias polémicas desde que comenzó la pandemia. La última de ella fueron críticas por salir de Chile en abril, tras el cierre de fronteras. Si bien dijo que se iba a reencontrar con su novio en Perú, donde se habría instalado a vivir, después confirmó que estuvo en Colombia de vacaciones.

A finales de octubre, en tanto, se enfrascó en una discusión en Instagram con un

usuario que la criticó por viajar a México, junto a la periodista Daniela Urrizola y la fotógrafa Carmen Cabezas.

“Que gente más irresponsable, pero no me sorprende nada. Espero que después se queden en sus casas para no contaminar a la gente por culpa de sus divertimentos. Y eso del que puede puede, o sea, yo puedo y no lo hago porque tengo un par de dedos de frente para saber que no se debe viajar. ¿Qué sigue, viaje a Europa?”, sentenció un usuario de la plataforma.

Esto provoco la respuesta inmediata de Catalina. “Amigo, no por viajar te vas a ‘contaminar’, ¡¿de qué estás hablando?! Hay protocolos para todo y créeme que a la vuelta andaré libre por la vida, ¿porque sabes qué? Me haré el examen y como va a salir negativo podré andar por la calle desde el día uno”, escribió.

“Uno se puede contagiar con solo salir a la plaza, o no hubieran hecho cuarentenas en todo el mundo”, agregó el cibernauta.

A esto Vallejos replicó: “¡Entonces quédate encerrado en tu casa y listo! Pero deja ser libres a los queremos y no nos da miedo. Yo prefiero mil veces vivir mi vida feliz que con miedo (obvio, cuidándome igual). Ese es mi pensamiento y los demás los respeto, pero seguiré haciendo mi vida”.

Posteriormente volvió a la polémica, tras afirmar que “la mascarilla hace pésimo para la salud”, contradiciendo así los consejos de expertos y del Minsal. Tras sus dichos terminó disculpándose.