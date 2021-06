El periodista José Antonio Neme, coanimador del matinal Mucho Gusto, reaccionó con un exabrupto a los dichos de la exparticipante de Calle 7 (TVN) Catalina Vallejos, luego que dijera que no se vacunaría contra el covid-19 porque sentía que podía defenderse sola del virus y que sus “defensas son muy fuertes”. “No hablen huevadas (sic)”, fue parte de su llamado.

En el espacio, en que comparte con Diana Bolocco y Paulina de Allende-Salazar y mientras hablaban sobre la crisis sanitaria por la pandemia, el exrostro de La Red señaló que se referiría “a esta niña Vallejo, que pololeó con un integrante de este programa, que hace una declaración lo más irresponsable que hay”.

“Esta muchacha, que no tengo el placer de conocerla ni nunca la he visto (…) revisé lo que ella dice y es un delirio básicamente“, agregó.

Llamó, además, “a toda la gente que tiene un mínimo de responsabilidad (…) con grupos de gente joven, de que no hablen huevadas (sic), perdón”. Luego ironizó con sus dichos y sumó el polémico video del médico Rodolfo Neira. “O sea, que mi cuerpo se va a proteger solo, que se me pegan los celulares al cuerpo… déjense de chambonadas”, emplazó.

Más tarde, continuó ironizando con que si su cuerpo es capaz de protegerse solo, “hago un llamado a los directores de la OMS que por favor contacten a Cata Vallejo y que por favor la inviten, le paguen el ticket, la lleven a un centro de estudios científicos y que la estudien porque a lo mejor ella tiene la clave”.

Recordemos que Vallejos, durante el fin de semana, respondió a una pregunta de sus más de 1,1 millones de seguidores en Instagram y señaló que “en realidad casi nunca me vacuno con nada, ni con la influenza ni con nada que salió nuevo, porque siento que puedo defenderme yo misma, mis defensas son muy fuertes, trato de alimentarme bien, como saludable, hago deportes. Soy una persona saludable”.

En las últimas horas, en tanto, confesó sentirse apenada tras los mensajes que ha recibido. “No sabía que era tan terrible dar mi opinión de algún tema que quizás la mayoría no está de acuerdo“, escribió en la misma red social, agregando que realizó las declaraciones porque “sentía que tenía que ser real y transparente al responder una pregunta que me hacían, no hablar lo que todos quieren escuchar”.