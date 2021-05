El ministro de Salud Enrique Paris se refirió este mediodía, en el balance nacional de la pandemia en el país, a la nueva polémica protagonizada por la influencer Catalina Vallejos, quien aseguró que no planea vacunarse contra el coronavirus.

“Desgraciadamente la gente que llama a no vacunarse produce daño, ya que como ustedes han visto la mayoría de los pacientes que en este momento están hospitalizados en UCI son pacientes que no tienen la vacuna. Llamar a no vacunarse es llamar a enfermarse, hospitalizarse, ingresar a UCI y llamar a la muerte”, indicó.



“Yo creo que esos influencers negativos deberían pensar antes de transmitir esas señales. Sin embargo, hay que recordar que la vacunación es voluntaria, libre, segura y efectiva. Hay que balancear ese punto de vista que siempre hemos transmitido”, agregó.

En este sentido, Paris aprovechó de agradecer a deportistas que por estos días han mostrado sus procesos de vacunación en Chile. Entre ellos ha habido imágenes de futbolistas como Claudio Bravo, Alexis Sánchez y Arturo Vidal

Recordemos que en una secuencia de Instagram Stories, Vallejos explicó que no quiere ser inoculada apelando a que su cuerpo es lo suficientemente fuerte y que ella es una persona saludable por lo que tiene buen sistema inmune. Asimismo, explicó que ella ya estuvo contagiada con covid-19, por lo que tendría “anticuerpos” para defenderse del virus.

“No me voy a vacunar, el por qué es porque en realidad casi nunca me vacuno con nada, ni con la influenza ni con nada que salió nuevo, porque siento que puedo defenderme yo misma, mis defensas son muy fuertes, trato de alimentarme bien, como saludable, hago deportes. Soy una persona saludable”, sentenció.

“Yo ya tuve el coronavirus, ya tengo los anticuerpos, por lo tanto es lo mismo que tuviera la vacuna, porque al final lo que sabemos es que la vacuna te protege como si tuvieras los anticuerpos. Te protege para que en realidad si viene el virus salvaje, no te mate”, continuó diciendo.

Vallejos además agregó que vacunarse sería “meterme más virus o una vacuna experimental que no sé sabe qué va a pasar a mediano o largo plazo. Cuido mi organismo, me puedo defender, mi organismo esta muy fuerte, tengo las defensas fuertes, así que no tengo miedo al virus (…) Esa es mi opinión, al que le guste bacán, al que no le guste, bien también, cada uno tiene su opinión y es respetable”.

En otro video, explicó que “yo no estoy diciendo gente no se vacune, no, cada uno hace lo que quiera. Yo la verdad lo he pensado bastante, he averiguado bastante también, así que siento que todas las opiniones se tienen que respetar, si ustedes se sienten tranquilos con su decisión está perfecto, esta es mi decisión y yo me siento tranquila“.

Catalina Vallejos, que además ha participado en algunas telenovelas nacionales, anteriormente había estado en el ojo público debido a un viaje que realizó a Cartagena de Indias en medio de las restricciones por la emergencia sanitaria, respondiendo en sus redes sociales “la que puede, puede”.

Tras sus palabras, la modelo fue duramente cuestionada, e incluso, se le tildó de “un mal ejemplo para las personas de su edad”.

Por qué hay que vacunarse

No obstante, según los especialistas, las personas que se contagiaron de coronavirus sí deben vacunarse, ya que aún se desconoce cuál es la inmunidad que esto te puede otorgar.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en su sitio web aclara que “Incluso si se recuperó del COVID-19 es posible, aunque poco frecuente, que pueda volver a infectarse por el virus que causa el COVID-19. Si recibió un tratamiento para el COVID-19 con anticuerpos monoclonales o plasma de convaleciente, debe esperar 90 días para vacunarse contra el COVID-19”.

El Dr. Joseph Varón, jefe de personal del United Memorial Medical Center en Houston, le dijo a CNN En Español que no ponerse la vacuna podría dejar a aquellos con más posibilidades de contraer una enfermedad por coronavirus mucho más violenta que los que sí se la pongan.

“Las implicaciones de no vacunarse son relativamente sencillas: te puede dar el covid muy severo y te puedes morir. Yo creo que es muy importante que la gente entienda que uno debe de vacunarse; uno requiere tener esa vacuna”, puntualizó.

Actualmente, los expertos siguen estudiando la inmunidad que las vacunas entregan al organismo, pero sí se tiene claro la disminución de la posibilidad de muerte por coronavirus, en una persona que tiene las dos dosis de vacuna en su organismo.

Otras polémicas

Vallejos ha protagonizado varias polémicas desde que comenzó la pandemia. La última de ella fueron críticas por salir de Chile en abril, tras el cierre de fronteras. Si bien dijo que se iba a reencontrar con su novio en Perú, donde se habría instalado a vivir, después confirmó que estuvo en Colombia de vacaciones.

A finales de octubre, en tanto, se enfrascó en una discusión en Instagram con un

usuario que la criticó por viajar a México, junto a la periodista Daniela Urrizola y la fotógrafa Carmen Cabezas.

“Que gente más irresponsable, pero no me sorprende nada. Espero que después se queden en sus casas para no contaminar a la gente por culpa de sus divertimentos. Y eso del que puede puede, o sea, yo puedo y no lo hago porque tengo un par de dedos de frente para saber que no se debe viajar. ¿Qué sigue, viaje a Europa?”, sentenció un usuario de la plataforma.

Esto provoco la respuesta inmediata de Catalina. “Amigo, no por viajar te vas a ‘contaminar’, ¡¿de qué estás hablando?! Hay protocolos para todo y créeme que a la vuelta andaré libre por la vida, ¿porque sabes qué? Me haré el examen y como va a salir negativo podré andar por la calle desde el día uno”, escribió.

“Uno se puede contagiar con solo salir a la plaza, o no hubieran hecho cuarentenas en todo el mundo”, agregó el cibernauta.

A esto Vallejos replicó: “¡Entonces quédate encerrado en tu casa y listo! Pero deja ser libres a los queremos y no nos da miedo. Yo prefiero mil veces vivir mi vida feliz que con miedo (obvio, cuidándome igual). Ese es mi pensamiento y los demás los respeto, pero seguiré haciendo mi vida”.

Posteriormente volvió a la polémica, tras afirmar que “la mascarilla hace pésimo para la salud”, contradiciendo así los consejos de expertos y del Minsal. Tras sus dichos terminó disculpándose.