A 20 años del estreno de la versión estadounidense de "The Office", Rashida Jones recordó su paso como Karen Filippelli en la tercera temporada. En el pódcast "Good Hang" con Amy Poehler, reveló que fue despedida de la serie, admitiendo no haber caído bien a los fanáticos al ser parte de un triángulo amoroso. Jones ganó fama en "Parks and Recreation" junto a Poehler.