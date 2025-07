Vanessa Kirby dedicó afectivas palabras a Pedro Pascal, su coprotagonista en Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, donde interpretan a un matrimonio de superhéroes en la nueva versión de la historia de Marvel.

En varias ocasiones, la actriz ha mencionado que formaron un estrecho vínculo desde que comenzaron a trabajar juntos, ya que buscaron maneras de hacer química en la pantalla.

Ahora, en una entrevista con la revista de moda Madame Figaro, Kirby se sinceró, luego de que fuera consultada sobre qué pensaba sobre su compañero antes y después de trabajar juntos.

“Me sentí la persona más afortunada de la Tierra de que Mr. Fantástico iba a ser él“, confesó sobre el momento en que supo que serían colegas. “Fue uno de los mejores días de mi vida cuando él dijo que sí”, recordó.

Asimismo, la actriz manifestó que “es una locura cuánto amor tengo por este hombre y no soy la única, lo cual es bastante molesto“, bromeó.

Finalmente, explicó cómo se sintió cuando terminaron de grabar la película, “al final, sentí que conocí a uno de los grandes amores de mi vida, estará en mi corazón para siempre”.

“Es mejor que te calmes”, bromeó Pascal durante la entrevista, “será mejor que relajes tus cohetes”, le respondió emocionado.

Recordemos que, el actor chileno-estadounidense se ha convertido en una de las figuras más populares de Hollywood y, además de elevar su carrera con creces, se ha ganado el cariño de grandes figuras de la industria.

“I feel like I have met one of the great loves of my life. He will be in my heart forever.” VANESSA STOPPPP 😭😭😭 pic.twitter.com/6wzbJTCnQp

— irene (@pascalcoded) July 20, 2025