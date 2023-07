En mayo pasado, Tom Holland reveló que llevaba un año de sin consumir alcohol. Ahora, el intérprete entregó mayores detalles de su adicción, cómo se dio cuenta de que estaba en problemas y también e incluso aseguró que llegó a estar asustado por ello.

Según contó el actor de Marvel en el podcast “On Purpose With Jay Shetty”, se dio cuenta de que algo estaba pasando en una navidad donde tomó mucho más de lo normal.

“Todo lo que podía pensar era en tomar un trago. Realmente me asustó. Estaba como ‘wow, tal vez tenga algo pequeño por el alcohol”, dijo.

Luego de las fiestas, intentó probarse a sí mismo que el alcohol no era un problema en su vida, por lo que decidió no consumir por dos meses, pero la cultura inglesa no lo ayudó.

“Sentí que no podía socializar, que no podía ir a un pub y tomar una soda de limón. No podía ir a una cena. Me estaba costando realmente. Me empezó a preocupar de que tuviera un problema con el alcohol”, dijo.

Tom Holland y su vida sin alcohol

A pesar de lo complicado que fue ese periodo, decidió probarse por otros seis meses, lo que le demostró que podía seguir adelante. “Es lo más feliz que he estado en mi vida”, aseguró.

Asimismo, aseguró que todo en su vida cambió. Se sentía más saludable, en mejor forma, dormía mejor, tenía más claridad mental, podía manejar sus problemas de mejor forma e incluso si algo fallaba durante un rodaje podía verlo con calma.

“Simplemente, me dije a mí mismo, ‘¿Por qué? ¿Por qué estoy esclavizado a esta bebida? ¿Por qué estoy tan obsesionado con la idea de tomar?‘”, sentenció.

“Estoy feliz de decirlo: definitivamente era adicto al alcohol. No estoy rehuyendo eso en absoluto”, sentenció y hoy incluso dijo su mamá, decidió tomar el mismo camino.

“No puedo creer la diferencia que siento por no beber. Sí, me siento increíble”.