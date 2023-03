En febrero pasado, Gino Costa confirmó su relación con Miguel Ángel ‘Pollo’ Campos, profesional de la salud, con quien actualmente mantiene una relación, que fue con la que habló por primera vez abiertamente sobre su orientación sexual.

“Yo soy un hombre homosexual y eso lo asumí con el tiempo. Conocí al Pollo y me enamoré. Me gané al mejor hombre del mundo”, admitió en una entrevista con la revista Velvet.

“Mi proceso de asumir mi orientación sexual fue más tardío al de cualquier otra persona porque tengo mi mente tan potente y eso bloqueaba mi corazón. Eso nunca me lo cuestioné hasta que apareció la persona que me lo hizo cuestionar”, agregó.

Ahora, a más de un mes del anuncio, reflexionó sobre las reacciones que trajo su relación y por qué tras varias semanas, sigue siento un tema.

Gino Costa tras reacciones que dejó su romance con ‘Pollo’ Campos

“Sólo decirte que ha sido una avalancha de buena onda, la que agradezco gigantescamente. Y es algo que sigue siendo tema”, dijo en entrevista con La Cuarta.

El comunicador planteó que su relación no debería seguir siendo un tema en los titulares, aunque no le molesta que se hable de ello. “Creo que como comunicador tengo la responsabilidad de ponerlo sobre la mesa, quienes lo quieren tomar bien, quienes no también, pero es algo que sigue siendo tema. Y no debiese ser así”.

Asimismo, agregó que “esto es una celebración al amor, y creo que hoy en día, ver que dos personas se aman porque se encontraron en la vida, y así el destino lo dispuso, es digno de ser mostrado siempre, y que no hay barreras para eso. Creo que es súper injusto de que hoy exista gente que no puede ser amada y que no puede amar“.

Para cerrar, también enfatizó en que “más allá de mostrar, a veces la palabra normalizar está tan manoseada de manera negativa, pero acá es todo lo contrario, esto es normal. Amar y ser amado es normal“.