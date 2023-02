Gino Costa dio una entrevista a Cristián Sánchez para la revista Velvet, donde habló por primera vez de su relación con Miguel Ángel ‘Pollo’ Campos, profesional de la salud con quien está emparejado hace algún tiempo.

“Yo soy un hombre homosexual y eso lo asumí con el tiempo. Conocí al Pollo y me enamoré. Me gané al mejor hombre del mundo”, indicó el exrostro de Buenos Días a Todos.

“Mi proceso de asumir mi orientación sexual fue más tardío al de cualquier otra persona porque tengo mi mente tan potente y eso bloqueaba mi corazón. Eso nunca me lo cuestioné hasta que apareció la persona que me lo hizo cuestionar”, agregó.

La pareja recientemente estuvo de vacaciones en Cancún, el cual habría sido su primer viaje juntos.

Sobre el final Sánchez consultó a Gino Costa respecto a la posibilidad de convertirse en padre, a lo que el animador respondió afirmativamente.

“Sí, yo creo que si me preguntabas hace un año te decía ‘no, difícil’ y ahora como que me vino una, no sé si madurez, pero preparado para ser grande. Y casado o no casado, emparejado o no emparejado, no me quiero morir sin tener un Ginito o una Ginita”, expresó.

Gino Costa en Viña 2023

El comunicador actualmente es parte de la cobertura de TVN en el Festival de Viña del Mar. En aquella ciudad conversó con BioBioChile respecto a su salida de Buenos Días a Todos y partida a un espacio de fin de semana.

“Estoy medio nostálgico, sensible, porque es mi casa, he estado 10 años ahí. No es fácil pero siempre supimos que el 24 es el día de la despedida. Me va a afectar separarme de la Yamila, porque se ha transformado en una súper amiga”, expuso.

Asimismo, se mostró optimista respecto a la dupla que conformarán María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes para el presente año.

“La Mari lo va a hacer muy bien, además bajarse del escenario de Viña para llegar al matinal va a ser espectacular. A Eduardo Fuentes lo conocí recién y puedo decir que más que un gran animador es una excelente persona. Es el camino al éxito”