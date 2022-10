En el marco del lanzamiento de su próximo libro centrado en Meghan Markle, el príncipe Harry y la familia de la corona, el biógrafo real Tom Bower reveló que Markle habría investigado a su actual esposo antes de su primera cita.

En conversación con Page Six, Bower aseguró que el duque de Sussex “se aferra” a su esposa “como un hombre necesitado a un salvavidas”, debido a que Markle “satisfacía todos sus requisitos”.

Específicamente, el autor del libro Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors describió al príncipe como un hombre “muy dañado y perturbado”. Esto, debido a los traumas sufridos en su infancia.

Es así como Markle supuestamente sabría cómo poder conquistarlo debido a que, de acuerdo a Bower, la duquesa de Sussex habría investigado a Harry antes de su primera cita en 2016.

“Su genio fue que, antes de conocerlo, investigó cuidadosamente a Harry y, como una mujer inteligente con mucha experiencia, sabía exactamente qué botones tenía que apretar”, aseguró el biógrafo al medio.

El príncipe Harry y su salud mental

Durante los últimos años, el propio duque de Sussex se ha referido abiertamente a su salud mental tras la muerte de su madre y su relación con el resto de la familia real.

En 2021, por ejemplo, Harry confesó que recurrió a las fiestas y al alcohol “como una forma de escape” del dolor que sentía tras la muerte de su madre Diana y su encaje en la familia real británica.

“Estaba dispuesto a beber, estaba dispuesto a tomar drogas, estaba dispuesto a intentar hacer las cosas que me hacían sentir menos como me sentía”, confesó el príncipe a Oprah Winfrey en una serie para Apple TV.

“Pero poco a poco me di cuenta de que, está bien, no estaba bebiendo de lunes a viernes, pero probablemente bebería el equivalente a una semana en un solo día, un viernes o un sábado por la noche. Y estaba bebiendo, no porque lo disfrutara, sino porque estaba tratando de enmascarar algo”, dijo entonces.

Asimismo, el príncipe confesó que la época más feliz de su vida fueron los 10 años que estuvo en el Ejército “porque no había un trato especial por ser miembro de la realeza”.

El matrimonio entre Meghan Markle y el príncipe Harry no estuvo exento de polémicas, esto debido a que la actriz norteamericana rompía todas las antiguas tradiciones. Específicamente, era divorciada, norteamericana y de raza mixta, algo que hace algunos años impediría su boda.

De todas formas, en un signo de modernidad, no hubo inconvenientes para que la pareja pudiera consolidar su relación. Sin embargo, debido al asecho de la prensa y en medio de la espera de su primer hijo, anunciaron su abandono a la familia real.

Así, el matrimonio se mudó a Los Angeles en Estados Unidos, para que oficialmente se alejaran de la corona británica.