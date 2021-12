El actor nacional Pedro Pascal (46), que ha desarrollado su carrera en el extranjero, volvió a la carga en la carrera presidencial y le envió un video al candidato Gabriel Boric (35) para entregarle nuevamente su apoyo.

Las imágenes fueron compartidas en Twitter por el abanderado de Apruebo Dignidad, a sólo cuatro días del balotaje de este domingo en que competirá con el aspirante del Frente Social Cristiano José Antonio Kast (55).

“Los quiero invitar a votar por un líder comprometido con la democracia y a seguir avanzando de todo corazón”, dijo el actor en el registro.

“Este 19 de diciembre vota 1, vota por Gabriel Boric”, emplazó luego.

Boric, por su parte, agradeció el apoyo y escribió en la red social “This is the way”.

Recordemos que el intérprete, conocido por sus participaciones en producciones como The Mandalorian (Disney), Game of Thrones (HBO) y Narcos (Netflix), ya había manifestado su opción presidencial a fines de noviembre, cuando colgó en Twitter una imagen trucada en que utiliza una polera de Boric.

En las últimas semanas, el actor que fue reconocido por IMDb como la “estrella más popular del mundo” ha sido parte del rodaje de The Last of Us, serie inspirada en el videojuego homónimo en que interpreta a Joel.