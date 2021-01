El actor chileno Pedro Pascal se convirtió en la “estrella más popular del mundo”, según publicó el portal de información de la industria cinematográfica IMDb.

El reconocimiento al intérprete de 45 años se basa en el número de búsquedas de su perfil en el sitio, que crecieron exponencialmente en los últimos meses.

Esto, debido a sus recientes participaciones en producciones como We can be heroes (Netflix), Wonder Woman 1984 (HBO Max) y The Mandalorian (Disney+), que recientemente terminó con éxito su segunda temporada.

Esta última producción pertenece al universo de Star Wars y trata sobre un guerrero que emerge después de la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden. La trama se sitúa 3 años después del Episodio VI: El regreso del Jedi, es decir, después de la caída del Imperio Galáctico.

Desde IMDb señalan que su medidor “clasifica quién está actualmente en tendencia en línea según las visitas al perfil. Durante las últimas semanas, la actriz de The Queen’s Gambit Anya Taylor-Joyse ha aferrado al primer lugar, pero en este punto, Pascal se ha hecho cargo y está oficialmente etiquetado como la estrella más vista”.

El listado de celebridades más populares continúa con Anya Taylor-Joy (Gambito de dama), Taylor Momsen (El Grinch), Gina Carano (Deadpool), Gal Gadot (Wonder Woman 1984), Jon Favreau (Iron Man), Katee Sackhoff (Battlestar Galactica), Thomas Brodie-Sangster (Maze Runner) y Peter Billingsley (Historias de Navidad).

Más abajo aparecen otras reconocidas estrellas como George Clooney, Zooey Deschanel, Felicity Jones, Elliot Page, Tom Hanks, Emilia Clarke y Chris Pine.

Con todo, Pascal ya era conocido por sus roles en series como Game of Thrones (HBO) y Narcos (Netflix).

El actor nació en Santiago de Chile aunque, debido a la Dictadura de Augusto Pinochet y a la simpatía de su familia con el derrocado gobierno de Salvador Allende, debieron obtener asilo en Dinarmaca, para luego trasladarse a Estados Unidos.

Desde esas tierras comenzó una carrera que no se ha detenido, con filmes como La gran muralla, Prospect; y con apariciones en exitosas series de televisión. CSI: Crime Scene Investigation, Law & Order: Special Victims Unit y The Mentalist, entre ellas.